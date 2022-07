Usa, la polizia uccide un 23enne afroamericano: “È stata una orribile esecuzione”. Il video

Robert Adams, 23enne afroamericano, è stato ucciso sabato da un agente di polizia in un parcheggio di San Bernardino in California. Come nel caso di George Floyd, il video di quanto successo ha fatto il giro del mondo: “Orribile esecuzione”.