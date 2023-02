USA, influencer costrette a spogliarsi e pagare 5mila dollari a un hacker per riavere Instagram Amir Hossein Golshan, un hacker di 24 anni, ha costretto alcune influencer di Instagram a pagare migliaia di dollari di riscatto per riavere indietro i loro account social.

A cura di Davide Falcioni

Amir Hossein Golshan, un hacker di 24 anni, ha costretto alcune influencer di Instagram a pagare migliaia di dollari di riscatto per riavere indietro i loro account Instagram. Quando una delle vittime si è rifiutata di consegnare il denaro, il "pirata informatico" ha preteso che si spogliasse per lui in una videochiamata in cambio del suo profilo social.

Secondo quanto riferiscono i media statunitensi Amir Hossein Golshan è accusato di scambio di schede Sim, ovvero di aver riassegnato il numero di telefono di una persona a un altro dispositivo senza la sua autorizzazione allo scopo di aggirare l'autenticazione a due fattori e accedere alle sue applicazioni.

Un'indagine condotta dalla polizia ha rivelato che sono state almeno quattro le donne alle quali Amir Hossein Golshan ha sottratto l'accesso ai numeri di telefono e agli account Instagram, chiedendo loro del denaro. Una donna ha raccontato che Golshan è riuscito a chiedere circa 15mila dollari alle sue amiche spacciandosi per lei e inviando loro messaggi per chiedere apparentemente un prestito.

Ad altre due vittima il 24ene ha chiesto un riscatto di 5mila dollari: mentre una è stata costretta a pagare l'altra si è rifiutata e a quel punto Golshan le ha ordinato di fare uno striptease durante una videochiamata.

La denuncia cita diverse registrazioni di chiamate e screenshot di messaggi che confermano i racconti delle vittime. Golshan avrebbe depositato il denaro su un conto Coinbase, che mostra pagamenti in entrata per un valore di 423.575 dollari tra dicembre 2018 e aprile 2022. L'indirizzo IP di Golshan ha in seguito permesso all'FBI di raggiungere la sua residenza, in un complesso residenziale di Los Angeles.