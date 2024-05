video suggerito

Usa, il presidente Biden declassa la marijuana a livello nazionale: non è più una droga pesante “Troppe vite sono state sconvolte a causa del nostro approccio fallito alla marijuana” scrive il numero uno della Casa Bianca nell’annunciare lo storico provvedimento che, in ogni caso, non legalizza completamente l’uso ricreativo della sostanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Troppe vite sono state sconvolte a causa del nostro approccio fallito alla marijuana. Quindi oggi, il Dipartimento di Giustizia sta facendo il passo successivo per riclassificare la marijuana da un farmaco di Tabella I a un farmaco di Tabella III secondo la legge federale". È quanto scrive sui propri canali social il presidente americano Joe Biden sancendo di fatto la declassificazione a livello federale la marijuana dal livello ‘Schedule 1’ (Tabella I), riservato alle droghe pesanti, al livello ‘Schedule 3 (Tabella III).

Già in precedenza la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, aveva annunciato ufficiosamente il provvedimento, ricordando le misure di di grazia o alleggerimento delle pene già varati dall’Amministrazione Biden nei confronti di quanti sono stati condannati a livello federale per reati legati alla marijuana.

La nuova regola stabilita dal dipartimento di Giustizia riconosce quindi gli usi medici della cannabis e il fatto che la droga sia meno soggetta ad abusi rispetto ad alcune delle sostanze pesanti più pericolose.

Leggi anche Gli USA verso una svolta storica: la marijuana diventerà droga a basso rischio

Va comunque precisando che pur trattandosi di cambiamento storico, il piano firmato dal procuratore generale Merrick Garland non legalizza completamente la marijuana per uso ricreativo in tutti gli Stati Uniti d'America. La Drug Enforcement Administration prenderà in considerazione pubblicamente la proposta di rimuovere la marijuana dalla sua classificazione come droga della Tabella I, insieme all’eroina e all’Lsd.

La decisione del Presisdente USA sposta la cannabis nella Tabella III, insieme ad alcuni steroidi anabolizzanti. L’uso a livello ricreativo della marijuana è già stato legalizzato in 24 Stati dell’Unione, oltre che nel District of Columbia. In altri 14 Stati è consentito a scopo terapeutico.