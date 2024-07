video suggerito

Usa, fuoristrada piomba sulla folla: due morti durante la parata del 4 luglio a New York Il dramma è avvenuto nella serata di ieri a Corlears Hook Park a Manhattan. Non si tratterebbe di terrorismo. Gli agenti intervenuti hanno sentito “forte odore di alcol” sull’uomo alla guida del mezzo. Quattro persone sono ferite in modo grave. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il fuoristrada piombato sulla folla

Gli eventi per la Festa di Indipendenza negli USA sono stati segnati da una serie di incidenti in tutto il Paese, con due morti nel corso della tradizionale parata del 4 luglio e altre 9 persone ferite, di cui quattro in modo grave, a New York dopo che un fuoristrada si è schiantato contro un gruppo che festeggiava in un parco a Manhattan.

Il capo della polizia, Jeffrey Maddrey, ha confermato che il mezzo ha percorso Corlears Hook Park nel Lower East Side di Manhattan "ad alta velocità" poco prima delle 21:00. Il vice capo dei vigili del fuoco Michael Meyers ha affermato che tra i feriti figurano quattro persone in "condizioni critiche, tre gravemente ferite e due con ferite lievi". Due le vittime confermate, sarebbero entrambe decedute sul posto. "La polizia non è stata immediatamente in grado di verificare l'età delle vittime", ha detto Maddrey.

Secondo il sindaco Eric Adams l'incidente non è da circoscrivere ad un atto di terrorismo. "Si tratta di un evento che ha avuto un impatto reale sulle tante famiglia che erano qui a festeggiare e fare barbecue all'interno di un parco", ha aggiunto il primo cittadino della Grande Mela.

"La prima squadra dei vigili del fuoco ad arrivare sulla scena ha trovato quattro persone sotto il pickup e i nostri uomini si sono messi subito a lavoro per estrarle rapidamente prima che il personale medico di emergenza prestasse le prime cure", ha detto Meyers. Le autorità hanno sottoposto la persona alla guida all'alcoltest, si ritiene infatti che "il consumo di alcol, sia stato un fattore nell'incidente. Gli agenti hanno sentito un forte odore di alcol", ha aggiunto il capo dei pompieri in una conferenza stampa.