USA, fulmine sulla spiaggia: morto folgorato bagnino 19enne. “C’era puzza di capelli bruciati” Il giovane Keith Pinto è morto folgorato all’ospedale di Berkeley Township, nel New Jersey, dopo l’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, 30 agosto. Altre sette persone sono rimaste ferite. “Era quasi come se fosse esplosa una bomba. Abbiamo visto questo giovane cadere dalla sedia del bagnino. Si sentiva l’odore di capelli bruciati” ha raccontato un turista che ha assistito al terribile incidente.

A cura di Biagio Chiariello

Un fulmine ha ucciso un giovane bagnino e ferito altre sette persone su una spiaggia negli USA. Il 19enne Keith Pinto è stato portato d'urgenza all'ospedale di Berkeley Township, nel New Jersey, dopo l'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, 30 agosto. La polizia ha confermato che gli altri bagnanti non hanno riportato ferite mortali, ma per il bagnino – in servizio quando è avvenuto il fatto – non c'è stato niente da fare. Come riporta Metro.co.uk, diversi testimoni hanno riferito di una tempesta "improvvisa" arrivata da un momento all'altro in una giornata "chiara e soleggiat", che non ha dato loro il tempo di mettersi al riparo.

"Rendeva tutti così felici. Quello che è accaduto non sembra reale. Era semplicemente una persona fantastica in tutto. È solo che… sono senza parole" ha detto un collega di Keith, Abby Spurling, all'emittente CBS2. Vince Ruffolo, turista dal Wisconsin, ha aggiunto: "Era quasi come se fosse esplosa una bomba. Abbiamo visto questo giovane cadere dalla sedia del bagnino, e poi c'erano persone nella zona che cercavano di rianimarlo. Si sentiva l'odore di capelli bruciati".

La tragedia del 19enne è la seconda che colpisce un giovane bagnino nell'area del Jersey Shore in poco più di una settimana: Norman Inferrera stava remando su una barca a Cape May quando un'onda lo ha travolto. Il ragazzo è morto in ospedale. Il sindaco Carmen Amato ha dichiarato che le spiagge del comune saranno chiuse per alcuni giorni poiché i periti saranno messi a disposizione del personale della spiaggia e dei bagnini.

"Questo è un giorno tragico e straziante per la nostra città e per l'intera Jersey Shore", ha detto il primo cittadino. “Questo giovane era là fuori ogni giorno per proteggere la vita degli altri. Le nostre squadre di bagnini, come tante altre lungo la costa, cioè rende questa perdita ancora maggiore. A nome mio e di tutta la nostra comunità, porgo le nostre più sentite e sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di questo giovane".