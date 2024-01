USA, Elon Musk: “Questa volta non voterò Biden alle presidenziali” “Non posso vedermi votare per Biden questa volta”, ha scritto su X l’imprenditore, che nel 2020 aveva invece sostenuto l’attuale inquilino della Casa Bianca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elon Musk non sosterrà l'attuale presidente degli Stati Uniti nella sua corsa per il secondo mandato alla Casa Bianca. "Non posso vedermi votare per Biden questa volta", ha scritto su X l'imprenditore rispondendo ad un utente. Musk aveva già detto a novembre che non avrebbe votato il Partito Democratico, precisando che non intendeva con questo dire che avrebbe supportato Donald Trump. La sua preferenza iniziale era infatti andata al governatore della Florida Ron Desantis, al quale mise a disposizione X per il lancio della sua candidatura, naufragata ieri con il ritiro.

In una recente intervista alla CNBC Musk ha espresso il desiderio che una "persona normale dotata di buon senso" diventasse il prossimo presidente degli Stati Uniti. Tuttavia le scorse settimane le sue posizioni si sono sempre più avvicinate a quelle di Trump. Il Ceo di X, ad esempio, lo scorso 4 gennaio si era detto a favore di un "grande aumento" dell'immigrazione legale negli USA, chiedendo allo stesso tempo di "ridurre al minimo quella illegale". "Mentre è banale riuscire a entrare negli Stati Uniti illegalmente, per i migranti legali è follemente difficile trasferirsi negli Stati Uniti", ha scritto Musk sulla sua piattaforma X, rilanciando un tweet con statistiche sul numero dei migranti altamente qualificati che ambiscono a un visto negli Usa. Poco prima, Musk aveva attaccato l'amministrazione Biden, accusandola di "facilitare attivamente l'immigrazione illegale".

Le affermazioni di aperto sostegno di Elon Musk al Partito Repubblicano sono particolarmente significative perché in precedenza l'imprenditore aveva dichiarato di aver votato per Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020. Il sostegno al democratico tuttavia ben presto è venuto meno. Già nel dicembre 2021, Musk criticò Biden suggerendo un limite massimo di età di 70 anni per coloro che si candidano a una carica politica. Il malcontento nei confronti dell'amministrazione Biden si è poi acuito quando l'imprenditore è stato escluso da un vertice sui veicoli elettrici ospitato dalla Casa Bianca, che aveva lasciato intendere che l'esclusione era collegata alla resistenza di Tesla alla sindacalizzazione dei dipendenti.