USA e Canada ritirano 5,2 milioni di piscine per rischio annegamento: modelli venduti anche in Italia

Oltre 5,2 milioni di piscine fuori terra vendute in USA e Canada sono state richiamate dopo 9 casi di annegamento. Il rischio è legato a cinghie esterne che i bambini possono usare come appiglio. Offerti kit di riparazione gratuiti. Alcuni modelli commercializzati anche in Italia.

Oltre 5,2 milioni di piscine fuori terra vendute negli Stati Uniti e in Canada sono state ufficialmente richiamate a seguito di nove casi di annegamento che hanno coinvolto bambini piccoli. L’allarme è stato lanciato ieri dalla Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo (CPSC) e dall’agenzia Health Canada, che hanno pubblicato avvisi congiunti per segnalare i rischi legati a diversi modelli di piscine marchiate Bestway, Intex Recreation e Polygroup, in commercio dal 2002 fino al 2025. Tali aziende commercializzano i loro prodotti anche in Italia.

Il problema risiede in un dettaglio strutturale apparentemente secondario ma potenzialmente fatale: delle cinghie di compressione esterne, progettate per garantire la stabilità della piscina, che però possono trasformarsi in un pericoloso "gradino" per i bambini piccoli, permettendo loro di arrampicarsi e accedere all’acqua senza la sorveglianza di un adulto.

Secondo le autorità americane, tra il 2007 e il 2022 si sono verificati nove decessi negli Stati Uniti. Le vittime avevano tra i 22 mesi e i 3 anni di età. In Canada, invece, non sono stati registrati casi mortali, ma oltre 266mila unità sono state vendute anche nel Paese. Il richiamo riguarda tutte le piscine alte almeno 48 pollici (circa 1,22 metri), distribuite sia online che presso grandi catene come Walmart, Target, Lowe’s, Costco e Amazon. Negli Stati Uniti, si stima che siano circa 5 milioni le piscine coinvolte, vendute nel corso di oltre due decenni.

I consumatori sono invitati a contattare i produttori (Bestway, Intex o Polygroup) per ricevere gratuitamente un kit di riparazione, composto da una corda che sostituisce la cinghia per eliminare il potenziale appiglio. In alternativa, le autorità consigliano di svuotare temporaneamente la piscina o assicurarsi che i bambini non possano avvicinarsi senza supervisione.