USA, durante una perquisizione i poliziotti trovano un bimbo di 3 anni chiuso in una gabbia Il bambino era chiuso in una piccola gabbia metallica piena di insetti, accanto a una tazza di latte avariato. Suo fratello, di due anni, era in una stanza vicina, accanto a una pipa per fumare metanfetamina.

A cura di Davide Falcioni

Ha dell'incredibile la scoperta fatta ieri da alcuni agenti di polizia dello stato dell'Ohio, negli Stati Uniti.

Mentre eseguivano una perquisizione domestica a casa di un uomo e una donna accusati di violenza sessuale sui minori hanno trovato i figli della coppia in condizioni terribili.

In particolare i poliziotti hanno scoperto che un bimbo di tre anni era stato rinchiuso in una gabbia metallica accuratamente chiusa, dalla quale quindi il piccolo non riusciva in nessun modo ad uscire. "La gabbia – ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo della contea di Hocking in un comunicato stampa – era lurida e piena di insetti, lenzuola sporche. Accanto al bambino c'era una tazza piena di latte avariato".

Come se non bastasse un altro figlio della coppia è stato trovato in un'altra stanza mentre camminava accanto a una pipa per fumare metanfetamina. Il piccolo fortunatamente era in discrete condizioni di salute.

I genitori dei due bambini, Franklin ‘TJ' Varney, 38 anni, e Megan Smith, 25, erano fuggiti dalla residenza a causa del loro coinvolgimento in un'inchiesta su un'aggressione sessuale, ma sono stati arrestati lunedì dopo un breve inseguimento a piedi nel bosco vicino a casa sua.

A seguito delle indagini effettuate e delle evidenze scoperte dalla polizia i due sono stati accusati di maltrattamenti sui minori. Inoltre, anche la nonna dei bimbi, Ella Webb, 61 anni, è stata arrestata domenica con l'accusa di aver messo in pericolo i nipotini.

Webb ha perso l'affidamento dei bambini, che da ieri sono stati presi in custodia dai servizi di emergenza e affidati ai servizi sociali. L'indagine è ancora in corso.