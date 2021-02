La nevicata di domenica 14 febbraio ha ricoperto il cortile della casa-mobile di Cristian Pavon Pineda, 11 anni, a Conroe, settanta chilometri a nord di Houston, in Texas, mentre il bimbo si divertiva. Meno di 24 ore dopo, sua madre Maria Elisa avrebbe trovato il figlio senza vita nel suo letto – una sospetta vittima di ipotermia per le temperature gelide in una delle tante case dello Stato USA senza energia elettrica per la tempesta che ha colpito l'America. Era la “prima volta che vedeva la neve. Ecco perché era eccitato fuori ”, ha detto la donna giovedì, aggiungendo di aver fatto alcuni video con i suo smartphone mentre giocava. “È andato tutto bene. Quel giorno era felice. Non era affatto malato" ha aggiunto a Houston Cronicle.

Il divertimento è durato non più di mezz'ora, quando la mamma di Cristian lo ha fatto rientrare in casa dopo che i suoi guanti si sono bagnati. Maria Elisa Pineda lo ha fatto uscire "solo perché era il suo primo giorno di neve" da quando i due sono arrivati ​​dall'Honduras due anni fa, ha raccontato la 34enne. Quando alle due di pomeriggio del giorno successivo, la madre ha visto che il ragazzino era ancora a dormire, non si è preoccupata più di tanto, perché a lui piaceva stare a lungo sotto le coperte. Ma quando ha provato a scuoterlo, non ha avuto risposta. Cristian era morto, mentre accanto a lui, il fratellino di tre anni era solo addormentato.

Il bambino è tra le più giovani vittime della tempesta artica che si è abbattuta sul Texas. Milioni di persone sono rimaste senza acqua e riscaldamento, e almeno una trentina sono deceduti a causa del freddo o delle esalazioni di gas di auto, utilizzate azzardatamente nei garage per cercare di riscaldarsi.

Cristian nel 2019 aveva coronato il suo grande sogno: riabbracciare la madre, emigrata in Usa da Tula (Honduras), dopo un anno di lontananza. Il bambino viveva con la sua famiglia in una casa mobile a Conroe. Dallo scorso fine settimana erano rimasti senza corrente e riscaldamento, ma si erano attrezzati con le coperte. Ora la madre sta cercando di assicurarsi che i resti di suo figlio vengano trasportati in Honduras, dove i suoi nonni e altre famiglie risiedono ancora. Il padre di Cristian, che ha divorziato da Maria Elisa Pineda, è stato informato della morte. "Non vedeva l'ora di rivederli tutti. Fateglielo vedere un'ultima volta e poi seppellitelo" ha aggiunto la genitrice.