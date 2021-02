Circa 4 milioni di famiglie senza elettricità e ben 13 milioni di persone senza neppure l'acqua corrente. Questo è il bilancio di una settimana di maltempo terribile in Texas che ha lasciato la popolazione in una crisi senza precedenti. Il paese non è abituato a temperature così rigide: il cappotto, in Texas, esce dall'armadio soltanto due volte l'anno. Così il gelo e la neve innaturale di questi giorni hanno messo in pericolo uno stato che rappresenta la principale fonte di petrolio per il commercio statunitense. Sono state chiuse le attività e a causa dell'emergenza, a tutti i residenti è stato sconsigliato di abbandonare casa.

Nonostante questo, chi ha lasciato l'abitazione per lavorare o per spostarsi in auto per motivazioni di prima necessità è stato spesso coinvolto in incidenti che hanno richiesto l'intervento di soccorsi in elicottero a causa della scarsa viabilità. In questo momento, anche l'acqua rappresenta un problema in Texas: non può essere usata se non dopo esser stata bollita per almeno due minuti e la mancanza di energia elettrica rappresenta da questo punto di vista un altro ostacolo. I numeri della tragedia sono ancora in via di definizione perché l'emergenza maltempo sugli Usa continua a mietere vittime. Molte persone non hanno potuto recarsi in luoghi più caldi e accoglienti a causa della viabilità ridotta, Così diverse famiglie hanno dovuto adattarsi in abitazioni che non fornivano i servizi base.

Bloccati anche i rifornimenti per i vaccini contro il Covid-19, la cui programmazione era già stata difficile. Quelli arrivati a destinazione, però, non sempre hanno potuto essere somministrati proprio a causa dell'impossibilità di mettersi in auto. Il gas è stato razionato, l'elettricità manca ormai da giorni a milioni di famiglie e l'unico modo per utilizzare l'acqua del rubinetto è farla bollire. La città di Austin ha persino chiuso un ospedale e trasferito i pazienti poiché non si poteva fare affidamento sul riscaldamento o sull'acqua. La prossima settimana le temperature promettono di aumentare e le autorità promettono di iniziare sul campo ad offrire aiuti alla popolazione devastata da questi ultimi giorni.