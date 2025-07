Usa, coppia aggredita da sconosciuto e uccisa davanti alle bimbe: il killer è maestro di scuola elementare

Il 28enne arrestato in Arkansas con l’accusa di aver ucciso una coppia di escursionisti su un sentiero di montagna davanti alle figliolette di 7 e 9 anni delle due vittime che non avevano alcun rapporto con lui. Il movente degli omicidi, però, è ancora tutto da chiarire.

Un 28enne maestro di scuola elementare è stato arrestato dalla polizia dello Stato dell'Arkansas, in Usa, con la pesante accusa di aver ucciso una coppia di escursionisti davanti alle figliolette piccole delle due vittime che non avevano alcun rapporto con lui. Andrew Mcgannn è stato arrestato mercoledì pomeriggio ed è ora trattenuto con l’accusa di aver ucciso Clinton e Cristen Brink su un sentiero a piedi al Devils Den State Park.

Clinton David Brink, 43 anni, e Cristen Amanda Brink, 41 anni, sono stati aggrediti mortalmente sabato scorso mentre facevano un'escursione con le loro due figlie di 7 e 9 anni, che sono rimaste illese. I loro corpi sono stati ritrovati sabato sul sentiero escursionistico dei monti Ozark, nel nord-ovest dell'Arkansas, dopo una chiamata di emergenza.

Le indagini, condotte attraverso testimonianze e video delle telecamere, in poche ore hanno portato all’individuazione di una vettura risultata poi del 28enne maestro di scuola. L’uomo è stato infine individuato e raggiunto dalla polizia a Springdale, a circa 50 chilometri a nord del parco, dove si trovava in un negozio di barbiere.

Il maestro al momento dell’arresto

La polizia, che lo cercava in tutta la zona, ha individuato l‘auto fuori dal negozio e lo ha arrestato mentre si tagliava i capelli. Nel posto nessuno lo conosceva perché McGann si era trasferito di recente dall'Oklahoma in Arkansas dove ha trovato lavoro in una scuola primaria locale dopo aver insegnato ginnastica in passato in altre scuole.

“Ha lasciato l'incarico di sua spontanea volontà per lavorare fuori dallo Stato", ha affermato il distretto scolastico dove aveva insegnato, sottolineando che, come tutti i dipendenti, "è stato sottoposto e ha superato i controlli dei precedenti richiesti prima di essere assunto".

La polizia ha affermato che sabato è stato visto lasciare l'area del parco a bordo di una berlina nera a quattro porte con la targa coperta dal nastro adesivo. Il movente degli omicidi, però, è ancora tutto da chiarire. Gli investigatori si sono rifiutati di rilasciare dichiarazioni, affermando che il caso è ancora aperto e non hanno rivelato nemmeno come siano stati uccisi i Brinks.