USA, compra a 3 euro vaso usato e scopre che è di Carlo Scarpa: rivenduto a 97mila euro La donna che ha acquistato il vaso a 3,99 dollari (3,65 euro): "Pensavo fosse un'opera da mille o duemila dollari, sul vaso non c'era il prezzo". L'oggetto è stato rivenduto a 107mila dollari.

Che ai mercatini dell'antiquariato si possano fare dei buoni affari è cosa nota, ma quello che è accaduto alla statunitense Jessica Vincent ha dell'incredibile. Come raccontato al New York Times, la donna lo scorso giugno stava facendo un giro tra bancarelle e negozi nella contea di Hanover, in Virginia, quando si è imbattuta in un vaso che ha attratto la sua attenzione. Pagato 3,99 dollari (3,65 euro), la donna è riuscita a rivenderlo all’asta per 107mila dollari, una somma da capogiro che mai si sarebbe sognata di raggiungere: “Pensavo fosse un’opera da mille o duemila dollari, sul vaso non c’era il prezzo”, ha ammesso.

Il vaso in questione era stato realizzato dall’architetto e designer italiano Carlo Scarpa, morto nel 1978. Ad incuriosire Jessica era stata una piccola “M” incisa sul fondo dell'opera che, secondo la donna, avrebbe potuto riferirsi a Murano. La ragazza, tuttavia, immediatamente dopo l’acquisto ha fatto un po’ di ricerche sul web: "Avevo capito che si trattava di qualcosa di speciale, ma non avevo idea di cosa avevo comprato fin quando non ho fatto un po’ di ricerca su internet”, ha raccontato. Scoperto che il vaso poteva avere un certo valore, Vincent si è messa in contatto con Richard White, il presidente della casa d’aste Wright Auction House, che l’ha immediatamente richiamata.

Dopo una lunga trattativa, mercoledì 13 dicembre, ‘l’anfora contemporanea’ è stata venduta all’asta per 107.100 dollari (circa 97mila euro) ad un collezionista d’arte privato anonimo in Europa. “Come vincere alla lotteria", ha commentato White, che ha poi aggiunto: “Il fatto che fosse conservato perfettamente ha influito sul prezzo, se avesse avuto anche una piccola scheggiatura il suo valore sarebbe crollato sotto ai 10mila euro”, ha spiegato.