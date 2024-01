USA, cane mangia 4mila dollari di banconote abbandonate sul tavolo della cucina dai suoi padroni Clayton e Carrie Law, due cittadini americani, hanno prelevato 4mila dollari in contanti e li hanno appoggiati sul tavolo della cucina: il loro cane li ha divorati tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Per un momento Clayton e Carrie Law, due cittadini americani, hanno pensato che il detto secondo cui "il cane è il miglior amico" dell'uomo non sempre è vero: il loro Cecil, un goldendoodle di sette anni che fino a quel momento si era sempre comportato bene, aveva infatti ingerito la bellezza di 4mila dollari in banconote trovate sul tavolo della cucina e incautamente lasciate lì dai suoi due padroni, sicuri che nessuno li avrebbe rubati anche in virtù della presenza attenta e vigile del loro cane da guardia: è stato proprio l'animale, invece, a mangiare l'intero bottino.

"Questo cane, lo giuro su Dio, non ha mai toccato nulla in vita sua", ha raccontato Carrie, 33 anni, al Pittsburgh City Paper. Già, fino a quando non ha deciso di mangiarsi 4mila dollari in contanti. "All'improvviso Clayton mi ha urlato: ‘Cecil sta mangiando 4.000 dollari!'. Ho quasi avuto un infarto". Il denaro era stato prelevato dal conto di risparmio congiunto della coppia, riporta il Washington Post, e una manciata di minuti dopo erano nello stomaco di Cecil. La coppia, in preda al panico, ha innanzitutto contattato il veterinario per capire se il cane avesse bisogno di cure mediche. Fortunatanente, date le sue dimensioni, Cecil aveva bisogno di essere monitorato solo a casa, ha riferito il Post.

La coppia si è poi messa al lavoro cercando di mettere insieme le banconote rimanenti che Cecil non aveva masticato… e quelle che aveva già mangiato.

La banca ha riferito che gli incidenti che coinvolgono i cani accadono frequentemente. Finché il numero di serie sulle banconote è visibile, la banca ‘risarciscè il denaro masticato togliendolo dalla circolazione. Cecil ha poi vomitato parte delle banconote ingerite, ma era solo l'inizio della nauseabonda operazione di recupero del denaro. "Ci siamo ritrovati a cavare letteralmente soldi dalla merda", ha detto Carrie al City Paper.