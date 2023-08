USA, bimbo di 9 anni trova una pistola in casa, spara e uccide un altro di 6 Un bambino di 9 anni ha sparato un colpo di pistola a un altro di 6 anni, mentre si trovavano in una casa di Jacksonville, Florida. Il più piccolo è morto poco dopo in ospedale.

A cura di Davide Falcioni

Nuova tragedia delle armi negli Stati Uniti. Un bimbo di 9 anni ha sparato un colpo di pistola a un altro di 6 anni, mentre si trovavano in una casa di Jacksonville, Florida. Il più piccolo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è deceduto a causa di una grave ferita alla testa. Gli investigatori stanno cercando di determinare come il bimbo di 9 anni sia riuscito ad accedere alla pistola carica, circostanza tuttavia tutt'altro che improbabile in un Paese in cui la diffusione delle armi da fuoco è massiccia e pistole e fucili possono essere acquistati nei comuni supermercati.

L'incidente avvenuto ieri non è il primo che coinvolge bambini e armi da fuoco negli ultimi mesi negli Stati Uniti, e nella stessa Jacksonville gli episodi sono stati ricorrenti: negli ultimi due anni infatti nella città della Florida si sono verificate almeno 11 sparatorie accidentali che hanno coinvolto minorenni, almeno cinque dei quali sono morti. Nella città, secondo il Florida Department of Children and Families, è stata registrata oltre la metà dei nove decessi giovanili di tutto lo stato.

Sempre secondo il Florida Department of Children and Families all'episodio di ieri ne vanno aggiunti almeno altri tre per il solo 2023. Il 5 febbraio un bambino di tre anni è morto dopo essersi sparato accidentalmente alla testa con un'arma trovata in casa e lasciata incustodita. Il 9 marzo è stata la volta di un bambino di 4 anni, che ha trovato una pistola carica in casa del padre e l'ha utilizzata verso se stesso. Una dinamica identica a quella del 27 maggio, ma stavolta la vittima aveva appena due anni: è riuscita comunque ad afferrare un'arma da fuoco e spararsi.

Episodi di questo tipo sono dunque estremamente frequenti, tanto che l'associazione States United to Prevent Gun Violence è stata costretta a lanciare di frequente un appello apparentemente scontato ai genitori: quello di non lasciare mai, per nessuna ragione, armi da fuoco cariche incustodite in casa.