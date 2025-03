USA, babysitter cerca “un mostro” sotto il letto di un bambino e trova un uomo nascosto

video suggerito

Un vero e proprio incubo si è materializzato alcuni giorni fa davanti a una babysitter del Kansas, negli Stati Uniti: la giovane donna, su richiesta di un bambino spaventato, ha controllato sotto il letto e ha scoperto un uomo nascosto. L'episodio è avvenuto il 24 marzo in una casa nei pressi di Great Bend.

Secondo quanto riferito dalla polizia, la babysitter stava mettendo a letto i bambini quando uno di loro ha espresso la paura che ci fosse un "mostro" sotto il letto. Nel tentativo di rassicurarlo, la donna si è chinata ed ha guardato trovandosi faccia a faccia con un uomo nascosto. Ne è scaturita una colluttazione, durante la quale uno dei bambini è stato urtato e fatto cadere. L'intruso è poi riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle autorità.

La polizia ha identificato il sospetto come Martin Villalobos Jr., 27 anni, ex residente della casa. Il mattino successivo, gli agenti lo hanno individuato e, dopo un breve inseguimento a piedi, lo hanno arrestato. Villalobos è stato accusato di sequestro di persona aggravato, furto con scasso, aggressione, messa in pericolo di minori, ostruzione a pubblico ufficiale e violazione di un ordine di protezione. Attualmente si trova in carcere con una cauzione fissata a 500mila dollari.