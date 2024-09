Usa, Airbus della Delta urta un altro aereo in pista durante la manovra: la coda di un velivolo si spezza Un Airbus della Delta Airlines ha urtato con l’ala la coda di un altro aereo più piccolo della stessa compagnia in fase di rullaggio. Il secondo velivolo avrebbe riportato danni alla coda che si è spezzata. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Un Airbus della Delta Airlines ha urtato con l'ala la coda di un altro aereo più piccolo in fase di rullaggio. Il tutto è accaduto ad Atlanta, su una delle piste dell'aeroporto internazionale. Non ci sono stati feriti, secondo quanto emerge dai comunicati delle autorità della Georgia.

Delta ha fatto sapere che, intorno alle 10.07 locali (le 16.07 in Italia) l'Airbus 350 con destinazione Tokyo ha toccato la coda del Crj 900 di Endeavor Air (linea regionale della stessa Delta) che avrebbe dovuto decollare verso Lafayette in Louisiana. In seguito all'urto, la coda dell'aereo più piccolo si è spezzata e l'Airbus è stato lievemente danneggiato lungo l'ala. I passeggeri dei due velivoli con a bordo 221 e 56 persone, stanno tutti bene e sono stati imbarcati su altri aerei.

La Federal Aviation Administration ha fatto sapere di essere pronta a indagare sull'incidente. Le immagini pubblicate sui social mostrano i gravi danni riportati sulla coda di uno dei due aerei. Lo stabilizzatore verticale del Crj 900 di Endeavor Air sarebbe infatti caduto dal velivolo.

In aggiornamento