Si tratta di uno dei più grandi centri di vaccinazione drive-in degli Stati Uniti ed è stato allestito nella città di Denver, nello stato del Colorado. E nel corso del weekend sono stati oltre 16mila le persone vaccinate, tutte over 70. È questo uno dei primi traguardi raggiunti dall'amministrazione Biden che da neo presidente ha voluto lasciare subito un'impronta in quella che è la campagna sanitaria per combattere il Coronavirus.

A immortalare il grande drive-in numerosi scatti fotografici che giungono dalla città di Denver: nella sequela di immagini si vedono le auto che giungono nel parcheggio di Coors Field e in coda, una dietro l'altra, si avvicinano a una serie di tende sotto le quali viene iniettato il vaccino. Il tutto accade in pochissimi secondi. Ed è sfruttando proprio la velocità che sono riusciti a vaccinare migliaia di persone in poche ore. Ma questo non è l'unico centro del Colorado ad aver effettuato vaccini, un Numeri altissimi che però aspirano a un ulteriore incremento così come spiegato da Richard Zane, responsabile del servizio di salute pubblica: "Questa è la nostra principale sfida – ha detto ai media locali – e ancora maggiore è la sfida di garantire gli approvvigionamenti di vaccino". Un secondo punto, gestito dal Jewish Hospital, sempre nella città di Denver, ha effettuato 3.500 vaccinazioni.

Nell’ultima settimana lo Stato del Colorado ha somministrato oltre 81.000 vaccini ad altrettante persone. Ad oggi negli Stati Uniti risulta sottoposto a vaccinazione il 9,4 per cento della popolazione (che ha già ricevuto la prima dose): gli unici paesi che stanno facendo meglio sono solo Israele, la Gran Bretagna e gli Emirati Arabi. Gli usa sono invece i primi al mondo per persone in totale già protette, per un totale di oltre 312 milioni di dosi somministrate.