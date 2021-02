Una donna di Seattle di 90 anni ha percorso a piedi il tragitto che separa la sua casa dall'ospedale, camminando quasi 10 chilometri nella neve, per andarsi a vaccinare. Tra le tante notizie che giornali e tv statunitensi stanno riportando in merito alla straordinaria ondata di maltempo e gelo che sta investendo il paese, l'affiliata locale di Fox News racconta la storia di Fran Goldman, che nonostante la veneranda età non ha voluto perdere il suo appuntamento per il vaccino. Così, visto che era impossibile prendere l'auto e guidare su strade ghiacciate fino all'ospedale, ha deciso di arrangiarsi diversamente e – memore dei sacrifici fatti in gioventù – ha percorso a piedi il tragitto.

"Ho impiegato così tanto tempo a cercare di avere un appuntamento per il vaccino e finalmente venerdì sono riuscita ad averlo per domenica, ma sabato mi sono svegliata e c'era la neve dappertutto", ha raccontato la 90enne che non si è persa d'animo e ha iniziato ad ‘allenarsi' per andare poi il giorno successivo a piedi fino all'ospedale. "Ho fatto il vaccino e mi è stato detto di restare seduta ed aspettare 15 minuti per essere sicura di non avere reazioni, ed io ho detto che ero felicissima di rimanere seduta un po'", ha scherzato Goldman, aggiungendo che spera che quando dovrà fare la seconda dose sarà possibile prendere la macchina. Ma in caso contrario, è pronta ad affrontare di nuovo la camminata.

Fran Goldman si è trasferita a Seattle otto anni fa da Cincinnati, nell'Ohio: nella sua lunga vita ha dovuto vedersela molto spesso con intense nevicate e con la necessità di spostarsi senza mezzi meccanici. Per questo – agli occhi dei suoi cari – quello che ha fatto è stato assolutamente normale.