Uomo tenta di violentarla in palestra ma lei reagisce e lo blocca, il video choc: “Non mollate mai” Le immagini dei video delle telecamere di sorveglianza di una palestra della Florida, in Usa, rilasciate dalla polizia su autorizzazione della stessa vittima che così ha deciso di condivide la sua drammatica esperienza per aiutare le altre donne.

A cura di Antonio Palma

Una ragazza che si esercita in palestra da sola, un uomo che entra e va verso dei lei tranquillamente e pochi attimi dopo la aggredisce cercando di violentarla, sono le terribili immagini dei video delle telecamere di sorveglianza di una palestra della Florida, in Usa, rilasciate dalla polizia di Hillsborough su autorizzazione della stessa vittima che così ha deciso di condivide la sua drammatica esperienza per aiutare le altre donne dopo essere riuscita mettere in fuga l'aggressore reagendo al tentativo di stupro.

"Il mio consiglio è non mollare mai. Finché non ti arrendi, se gli mostri che sei forte, che sei in grado di reagire, sopravvivere e uscire dalla situazione, credo che sia possibile" sono i consigli che la 24enne Nashali Alma ha voluto dare a tutte le donne che si dovessero trovare nella terribile situazione capitata a lei nel gennaio scorso.

Il filmato, pubblicato questa settimana dall'ufficio dello sceriffo della contea di Hillsborough, risale al 22 gennaio e mostra la 24enne che apre la porta della palestra a un uomo che lei credeva volesse allenarsi, identificato poi dalle autorità di polizia locale come Xavier Thomas-Jones. L'uomo entra defilato e non sembra affatto aggressivo fino quando si avvicina ad Alma e la afferra.

"Non appena si è avvicinato a me, ho detto: ‘che diavolo stai facendo? ‘Allontanati da me. Smettila di provare a toccarmi ma lui ha continuano" ha raccontato la vittima dell'aggressione nel video rilasciato dall'ufficio dello sceriffo. Il filmato prosegue con l'aggressione vera e propria e mostra Alma che scappa da lui, lo prende a pugni e lo colpisce con un telefono in faccia mentre lui la costringe a terra. Una reazione che ha spinto l'uomo a desistere lasciando il tempo alla vittima di scappare. Le autorità hanno arrestato Thomas-Jones poche ore dopo. Gli atti del tribunale indicano che è stato accusato di rapimento e violenza sessuale ed è ora detenuto senza cauzione.