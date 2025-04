video suggerito

Uomo sorpreso a fare sesso con un cadavere in un treno della metropolitana di New York L'uomo ha abusato sessualmente di un cadavere dopo averlo rapinato. L'incredibile episodio si è verificato su un treno R in direzione sud, vicino alla stazione Whitehall Street, a Manhattan, nella notte tra martedì e mercoledì.

A cura di Davide Falcioni

Un grave episodio di necrofilia è avvenuto mercoledì scorso sulla metropolitana di New York, dove un uomo ha abusato sessualmente di un cadavere dopo averlo rapinato. L'incidente si è verificato su un treno R in direzione sud, vicino alla stazione Whitehall Street, a Manhattan, nella notte tra martedì e mercoledì, intorno a mezzanotte e venti. Secondo quanto riportato dalla polizia, un individuo non identificato ha avuto un rapporto sessuale con un uomo deceduto poco prima per cause naturali, e la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza.

Le forze dell'ordine non hanno rivelato ulteriori dettagli sull'identità dell'aggressore o del defunto, ma hanno diffuso immagini del sospetto, descritto come un uomo con uno zaino nero, una felpa gialla con cappuccio e jeans. Un volantino distribuito ai lavoratori del trasporto pubblico ha dichiarato che il soggetto in questione è accusato di aver avuto rapporti sessuali con "un cadavere umano". Il sospetto, identificato come Carlos Garcia, 51 anni, residente nel Bronx, è ricercato per atti di violenza sessuale su un corpo privo di vita.

Secondo le autorità, Garcia è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre rubava degli oggetti dalle tasche della vittima prima di consumare l'atto sessuale e fuggire.

Ma le stranezze non sono finite. Circa un'ora prima di Garcia sul malcapitato cadavere si era avventata una donna; anche in questo caso le telecamere a bordo del treno hanno immortalato la scena. Nei filmati si può vedere la responsabile, che indossava una felpa gialla con cappuccio, pantaloni neri e un cappellino da baseball nero, intenta a rovistare nelle tasche dell'uomo senza vita.

Al momento, la polizia ritiene che la vittima sia morta per cause naturali prima che i crimini avessero luogo.