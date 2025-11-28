Uomo cade in mare da una nave da crociera a Tenerife: ricerche in corso

Un 76enne britannico è caduto in mare dalla nave Marella Explorer 2 al largo di Tenerife. Elicotteri e motovedette lo cercano, ma finora del naufrago non è stata trovata traccia.

Sono in corso da ieri da parte delle autorità spagnole le operazioni di ricerca per un cittadino britannico di 76 anni caduto in mare al largo di Tenerife mentre si trovava a bordo della Marella Explorer 2, nave da crociera del gruppo TUI. L’uomo sarebbe finito in acqua durante la navigazione verso La Gomera, circostanza confermata dalla compagnia, che ha fatto sapere di essere in contatto con i familiari e di collaborare con le autorità locali.

L’allarme è scattato poco prima delle 10, ora locale, quando dalla nave è stata diramata la segnalazione di "uomo in mare". Il comandante ha immediatamente interrotto la rotta per partecipare alle prime fasi delle ricerche, prima di dirigersi verso il porto di Santa Cruz de Tenerife, dove l’unità è attraccata nelle prime ore di venerdì.

Sul posto sono stati impiegati motovedette, elicotteri e un velivolo specializzato nel pattugliamento marittimo. Le operazioni sono state temporaneamente sospese al calare del buio, come comunicato alla stessa passeggera Lesley-Anne Kelly, che ha raccontato di aver udito l’allarme mentre faceva colazione con la madre. A bordo, il clima sarebbe diventato rapidamente carico di tensione dopo l’annuncio della sospensione delle ricerche.

Secondo quanto emerso, alcuni testimoni oculari sarebbero già stati ascoltati. L’incidente sarebbe avvenuto mentre la nave rientrava alle Canarie dopo una tappa a Madeira. La Marella Explorer 2, registrata a Malta, può accogliere oltre 1.800 passeggeri distribuiti su 14 ponti. Il Foreign Office britannico è stato contattato dalla stampa per un commento sulla vicenda. Le ricerche proseguono nelle acque nord-occidentali di Tenerife.