Undici persone accoltellate da un uomo in un supermercato del Michigan: 6 di loro sono gravi

Un uomo di 42 anni ha accoltellato 11 persone in un supermercato del Michigan. Sei sono in condizioni critiche. La polizia parla di vittime scelte a caso. Arrestato l’aggressore, ignoto il movente del suo gesto.

Una normale giornata di spesa si è trasformata in incubo in un supermercato Walmart a Traverse City, nel nord del Michigan, dove almeno 11 persone sono state accoltellate da un uomo. Le autorità locali hanno confermato che l’aggressore, un 42enne residente nello stato, è stato arrestato sul posto. Secondo quanto riferito in conferenza stampa dal capo della polizia della contea di Grand Traverse, Michael Shea, si è trattato di un attacco del tutto casuale: "Si tratta di atti compiuti a caso", ha dichiarato. "Le vittime non erano state prese di mira in anticipo".

La dinamica dell’attacco

L’uomo, che avrebbe agito da solo e con un coltello pieghevole, ha seminato il panico tra gli scaffali del supermercato nel tardo pomeriggio di ieri. L’allarme è stato lanciato immediatamente, ma l’assalitore aveva già ferito undici persone, tra cui sei uomini e cinque donne.

Il capo della polizia ha spiegato che l’aggressione è iniziata nei pressi delle casse, prima di proseguire nel resto del punto vendita. La scena dell'attacco è stata descritta con parole scioccanti da Julia Martell, testimone oculare che si trovava nel reparto farmacia al momento dell’aggressione. In un’intervista al New York Times, la donna ha raccontato: "Ho sentito delle urla e ho visto un uomo correre con un coltello in mano nel reparto farmacia di un supermercato Walmart, spintonando e accoltellando i clienti mentre attraversava il negozio". Poi ha aggiunto: "Ho visto tre persone ferite e sangue ovunque".

Le condizioni delle vittime

Il Munson Medical Center ha fatto sapere che sei dei feriti si trovano in condizioni critiche, mentre altri cinque versano in gravi condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Almeno tre persone sono già state sottoposte a intervento chirurgico. La governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, ha fatto sapere di essere in stretto contatto con le forze dell’ordine e le autorità locali per monitorare la situazione, definendo quanto accaduto una "notizia terribile". Le indagini sono ancora in corso per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto e ricostruire con precisione le motivazioni dell’aggressore, che al momento sembra aver agito senza un obiettivo preciso.