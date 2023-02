Un nuovo oggetto volante non identificato è stato abbattuto sui cieli canadesi: ecco cosa sappiamo Un altro oggetto volante non identificato è stato abbattuto dai caccia F-22 sui cieli del Canada su ordine del primo ministro Justin Trudeau poche ore dopo quello neutralizzato sull’Alaska il giorno precedente.

A renderlo noto, in un tweet, è stato il premier canadese, precisando che il velivolo si trovava nel cielo nel Nord del Canada: "Ho ordinato l'abbattimenti di un oggetto non identificato che ha violato lo spazio aereo canadese. @NORADCommand (Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America n.d.r.) ha abbattuto l'oggetto sopra lo Yukon. Gli aerei canadesi e statunitensi sono stati fatti decollare e un F-22 statunitense ha sparato con successo contro l'oggetto".

Poco prima del tweet di Trudeau, il comando di difesa aerospaziale nordamericano aveva dichiarato di aver rilevato un oggetto che volava ad alta quota sopra il cielo canadese. Il NORAD non ha fornito altre informazioni, neanche quando l'oggetto è stato individuato per la prima volta o di che tipo di velivolo più precisamente si trattasse: la ministra della Difesa Anita Anand ha reso noto solo che sorvolava lo Yukon a circa 40.000 piedi (12.000 metri) ed è stato intercettato ieri intorno alle 15:41 ora locale. L'oggetto è stato descritto come "piccolo" e "cilindrico", ma il suo recupero è ancora in corso.

Anita Anand ha aggiunto che il velivolo è stato individuato "a circa 100 miglia" dal confine con gli Stati Uniti, aggiungendo che rappresentava una "ragionevole minaccia per l'aviazione civile". La ministra ha quindi spiegato che "sembra più piccolo di quello abbattuto al largo della costa della Carolina del Sud" sabato scorso , riferendosi al gigantesco pallone spia cinese che misurava 60 metri di altezza.

Justin Trudeau

L'oggetto abbattuto ieri è il terzo ad aver violato lo spazio aereo nordamericano nelle ultime due settimane. Oltre al pallone spia cinese, infatti, venerdì l'esercito statunitense ha abbattuto un altro oggetto aereo che si trovava nello spazio aereo dell'Alaska . Un jet da combattimento americano F-22 ha abbattuto il velivolo ad alta quota al largo di Deadhorse, in Alaska, lungo la costa settentrionale dello stato. I funzionari hanno detto che l'oggetto è entrato nello spazio aereo degli Stati Uniti ma si stava dirigendo verso il polo nord a una velocità compresa tra le 20 e le 40 miglia all'ora.