Un morto e 3 feriti alla corsa dei tori, colpiti nonni e bimba di 4 anni: animale abbattuto in Spagna Il toro ha scavalcato la recinzione durante la corsa organizzata in occasione delle festività patronali di Pantoja e ha incornato persone a caso in strada: un uomo è morto, feriti nonni e nipotina di 4 anni. Animale abbattuto dalla polizia.

A cura di Antonio Palma

Tragedia martedì alla corsa dei tori di Pantoja, in Spagna, quando un toro ha scavalcato il recinto allestito per il circuito cittadino e ha incornato i presenti causando un morto e tre feriti tra cui una bambina di 4 anni. Il dramma nella mattinata di oggi, intorno alle 10.30, mentre nella località in provincia di Toledo era in corso il cosiddetto Encierro, la corsa dei tori organizzata in occasione delle festività patronali di Pantoja, che si celebrano per l'intera settimana e includono gli spettacoli taurini.

Secondo quanto riferisce il sindaco, l'uomo incornato e ucciso dal toro è un 74enne residente nella vicina località di Illescas e che era giunto a Pantoja per partecipare all'evento. Inutili per lui i successivi soccorsi medici da parte dei servizi di emergenza di Castilla-La Mancha. I feriti sono una bambina di quattro anni, che ha riportato lievi ferite al labbro, e i suoi nonni, le cui condizioni fortunatamente non sono gravi anche se la donna ha ricevuto una incornata netta alla coscia.

Secondo le autorità locali, sia la bimba che gli adulti colpiti si trovavano fuori dal percorso che doveva fare l'animale ma il toro ha scavalcato le barriere iniziando a incornare persone a caso in strada. Nel programma della celebrazione era prevista la liberazione degli animali da immettere nel consueto percorso. Il sindaco di Pantoja, Julián Torreón, ha assicurato che tutte le misure di sicurezza erano garantite ma un toro "ha caricato contro le sbarre e una di queste si è rotta"

Uno degli animali in pratica si è staccato dal branco e si è scagliato contro lo steccato di recinzione in legno abbattendolo, per poi scatenarsi contro il pubblico presente. Le stesse autorità hanno comunicato che poco dopo la polizia locale ha abbattuto l'animale che si era diretto verso un campo vicino.

Il Consiglio Comunale ha dichiarato due giorni di lutto cittadino e ha sospeso i festeggiamenti dopo la tragedia. Il sindaco ha affermato che il paese è "distrutto" ma ha ribadito che "Tutto era conforme, tutto era in ordine e si è trattato di un incidente". "Abbiamo la nostra assicurazione e le nostre autorizzazioni del Consiglio e del Consiglio provinciale, c'era il delegato del governo. Abbiamo rivisto il percorso pochi minuti prima e tutto era corretto”, ha insistito Torreón.