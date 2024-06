video suggerito

"Un lieve raffreddore ha devastato il mio corpo", la storia di Jared e della malattia rara che lo ha colpito La storia del 33enne canadese Jared Maynard e del suo calvario medico dopo che il virus del raffreddore ha innescato una malattia rara che gli ha danneggiato fegato e reni, costringendolo a mesi di ospedale e a un lento percorso di recupero.

A cura di Antonio Palma

“Quello che pensavo fosse un lieve raffreddore in realtà ha devastato il mio corpo", così il 33enne canadese Jared Maynard ha raccontato il terribile calvario che ha dovuto affrontare nell’ultimo anno e mezzo dopo essere stato colpito da quelli che sembravano semplici sintomi di un raffreddore leggero. In una settimana infatti quei sintomi si sono aggravati sempre di più fino a costringerlo a letto. All’uomo infine è stata diagnosticata una malattia autoimmune rara e potenzialmente fatale, la linfoistiocitosi emofagocitica.

Si tratta di una malattia rara caratterizzata dalla proliferazione e accumulo di alcune cellule del sistema immunitario, come i macrofagi, una classe di globuli bianchi che ha il compito di difendere il corpo dai microbi che possono causare malattie infettive e che invece finiscono per danneggiare gli organi. Una malattia che, come spiegano dall’Ospedale bambino Gesu, "determina una ridotta capacità o impossibilità da parte del sistema immunitario di eliminare l'agente infettivo che ha innescato il processo infiammatorio". I globuli bianchi che combattono le infezioni finiscono per danneggiare le parti del corpo, come il fegato, la milza e il midollo osseo. Ciò può portare a danni agli organi e persino alla morte senza le cure necessarie.

"Soffrivo di un'insonnia così grave che ero felice di addormentarmi per un'ora al massimo ogni notte", ha ricordato il 33enne su Instagram, aggiungendo:⁠ "I linfonodi del collo si gonfiavano così tanto che sembrava un mini catena montuosa sotto la pelle.⁠ Febbre e brividi violenti. Il mio cuore batteva forte e la mia pressione sanguigna saliva alle stelle.” Dopo essere stato ricoverato in un piccolo ospedale locale, a Maynard sono stati somministrati farmaci per il sonno e gli è stata diagnosticata la mononucleosi ma le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente. Dopo un nuovo ricovero ed esami specifici, l’uomo ha scoperto che il virus del raffreddore aveva innescato la malattia rara che stava causando l'interruzione del funzionamento di fegato e reni.

Maynard è rimasto attaccato alle macchine di supporto vitale per cinque settimane. Dopo essersi svegliato, è rimasto in ospedale per tre mesi e mezzo. "Ero diventato l'ombra dell'uomo che ero prima, almeno fisicamente", ha raccontato. Il 33enne, padre di tre figlie piccole, ha perso 20 chili in pochissimo tempo ma soprattutto ha perso ogni forza.

“Avevo difficoltà a tenere sollevato anche il telefono da solo.⁠ Ho dovuto imparare nuovamente a camminare” ha raccontato. L’uomo ha lasciato l'ospedale nel maggio 2023 e da allora è in lento ma costante recupero. Maynard è stato spinto a ritrovare le forze sopratutto per la moglie e le figlie. "Non dimenticherò mai quanto sono stato felice di scoprire di aver acquisito abbastanza forza per prendere in braccio la più leggera delle mie tre figlie", ha detto al Sun il 33enne che ora spera che le persone siano ispirate dal suo percorso di guarigione.