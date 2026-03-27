Un agente della scorta di Jill Biden si è sparato per errore a una gamba durante il servizio di protezione

La ex first Lady Jill Biden, affiancata dagli agenti di scorta del Secret Service degli Stati Uniti

Un agente speciale del Secret Service che era di scorta alla ex first lady statunitense Jill Biden si è sparato accidentalmente a una gamba mentre maneggiava una pistola durante un servizio di protezione all'aeroporto internazionale di Philadelphia, in Usa. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, poco dopo le 8:30, mentre la moglie dell’ex Presidente americano si trovava nello scalo aeroportuale della Pennsylvania. L’uomo è stato subito soccorso dai colleghi e poi dal personale sanitario e portato in ospedale ma fortunatamente non ha riportato ferite mortali e non sono state coinvolte altre persone.

A rendere noti i fatti è stato lo stesso Secret Service, l’ente del governo federale degli Stati Uniti d'America che si occupa della protezione dei Presidenti e delle rispettive famiglie. "Venerdì mattina, poco dopo le 8:30, un agente speciale del Secret Service degli Stati Uniti in servizio ha riportato ferite non gravi a seguito di uno sparo accidentale mentre maneggiava un'arma di servizio all'aeroporto internazionale di Philadelphia durante un incarico di protezione" recita un comunicato dell’Agenzia.

Al momento dei fatti Jill Biden non era presente e non ha assistito alla scena ma si trovava nello scalo aeroportuale con altri agenti. "Non sono stati segnalati feriti tra le altre persone e l'agente speciale è attualmente sotto osservazione in un ospedale della zona in condizioni stabili", ha dichiarato il portavoce dell'agenzia, Anthony Guglielmi.

Secondo la polizia di Philadelphia, l'agente rimasto ferito stava viaggiando a bordo di un'auto civetta nell'area dello scalo, un Suv senza contrassegni, quando, per motivi non ancora chiariti, ha accidentalmente sparato con la sua arma colpendosi alla gamba. I servizi di emergenza medica sono intervenuti subito sul posto e hanno trasportato l'agente al Penn Presbyterian Medical Center dove rimane ricoverato. Le operazioni aeroportuali non hanno subito ripercussioni.

"Siamo grati alle forze dell'ordine e ai nostri partner per la sicurezza pubblica che hanno fornito assistenza medica" ha dichiarato ancora l‘Agenzia, spiegando che l’incidente è ora sotto indagine da parte dell'Ufficio per la Responsabilità Professionale dell’Ente che "esaminerà i fatti e le circostanze".