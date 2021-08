Ucciso mentre protegge il figlio da una sparatoria in un ristorante: Dustin aveva solo 21 anni Il 22enne Tamarius Blair David Jr è entrato in un ristorante di Miami Beach, in Florida, e ha gridato: “Adesso è ora di morire”, poi ha rivolto l’arma contro Dustin Wakefield, 21 anni, che era in compagnia del figlio di appena un anno. Il giovane padre si è messo tra il suo bimbo e l’aggressore…

A cura di Biagio Chiariello

Un turista è rimasto ucciso in una sparatoria avvenuta ieri in un ristorante di Miami Beach mentre proteggeva suo figlio di 1 anno. Tamarius Blair David Jr., 22 anni, di Norcross, nello Stato USA della Georgia, ha ammesso di aver sparato a Dustin Wakefield, 21 anni, martedì sera perché "era pieno di funghi, il che lo ha fatto sentire autorizzato" a premere il grilletto, secondo quando si legge nel suo rapporto di arresto. David avrebbe detto alla polizia di essere entrato nel ristorante La Cerveceria poco prima delle 18:30 (ora locale) e di aver scelto "a caso" Wakefield, che era in vacanza da Castle Rock, in Colorado.

Mike Wakefield, lo zio della vittima, ha detto al Miami Herald che Dustin è morto proteggendo il suo giovane figlio. “Questo ragazzo è entrato con una pistola, agitandola, dicendo che è ora di morire. Ha puntato la pistola contro suo figlio e Dustin ha detto: "È solo un ragazzo"", ha detto l'uomo. “Dustin si è messo in piedi tra il suo bambino e l'uomo armato che gli ha sparato più volte, anche mentre era a terra". Di suo nipote, che lavorava nel settore dell'edilizia, ha detto: "Era il ragazzo più gentile che si potesse conoscere. Amava la sua famiglia. Amava essere un papà".

David jr è fuggito dal ristorante ed è stato fermato mentre correva in un vicolo poco distante. L'uomo prima di essere arrestato avrebbe minacciato i tre agenti che erano intervenuti dopo la sparatoria. Fortunatamente è stato catturato prima che partissero colpi. Deve rispondere di omicidio ed ora è rinchiuso (senza cauzione) nel carcere della contea di Miami-Dade.