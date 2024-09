video suggerito

Uccisa dal marito e smembrata in un frullatore: il padre dell'ex miss ha trovato la testa mozzata della figlia Kristina Joksimovic, ex finalista di un'edizione di Miss Svizzera, è stata massacrato e fatta a pezzi dal marito vicino Basilea. La sconcertante scoperta del corpo è stato fatto dal padre della 41enne, che non aveva più notizia della figlia da vari giorni.

A cura di Biagio Chiariello

È stato il padre di Kristina Joksimovic a fare la sconcertante scoperta del corpo della finalista di Miss Svizzera, massacrata dal marito. L’uomo ha trovato la testa della figlia in un sacco della spazzatura, nella lavanderia della sua casa a Binningen, vicino a Basilea. I dettagli sull’omicidio della 38enne di origini serbe, avvenuto a febbraio, stanno emergendo negli ultimi giorni, come riportato dal Daily Mail, che ha contattato un amico di famiglia.

La donna sarebbe stata strangolata, smembrata e decapitata dal marito, Marc Rieben, 41 anni, che avrebbe poi letteralmente ridotto parte del cadavere a pezzi con un frullatore industriale e le avrebbe rimosso l'utero. "Quando ha aperto quel sacco nero, ha visto la testa mozzata, con i capelli ancora attaccati," ha riferito la fonte, che sostiene di conoscere i genitori di Kristina e altri parenti da anni.

Il padre della vittima ha fatto l'inquietante scoperta dopo essere rimasto a casa della figlia per ore. Quella sera aveva cenato con le sue due nipotine, di tre e quattro anni, e parlato con il genero, che avrebbe "ripetutamente finto di non sapere" dove si trovasse la 38enne, ha rivelato ancora l’amico al tabloid britannico. "Sua madre avrebbe voluto denunciare la scomparsa alla polizia, ma non è stato possibile, perché Marc non forniva alcuna informazione", ha raccontato.

Mentre il 41enne parlava con la suocera, il padre di Kristina ha cercato tracce della figlia in ogni stanza della casa. Quando è sceso nel seminterrato, dove si trova la lavanderia, ha visto un grande sacco nero dal quale "spuntavano ciocche di capelli". Il resto è storia nota.

Dopo la scoperta, ha iniziato a urlare e ha chiesto a un passante di chiamare la polizia, prima di tornare a casa per affrontare il genero, che si è mostrato "sbalordito, probabilmente non pensando che qualcuno l'avrebbe trovata", ha aggiunto l’amico.

Quando la polizia è arrivata e ha arrestato Marc, lui ha detto freddamente alla madre di Kristina: "Mi avevi detto che saresti passata solo per poco tempo…". Non ha mostrato alcun segno di rimorso. "Quanto devi essere squilibrato per non mostrare nemmeno una sola emozione…" ha commentato l'amico.

Un’altra fonte, un'amica di famiglia di 59 anni, ha raccontato come l'omicidio di Kristina sia stato uno "shock enorme" per la famiglia. "Suo padre è forte e sta resistendo, ma sta ricevendo cure psicologiche. La sua morte lo sta distruggendo." La madre, invece, "è completamente devastata. Va dallo psichiatra ogni giorno; non riesce a sopportarlo, comprensibilmente".

La donna ha aggiunto: "Non so mai cosa dire ai suoi genitori. Non puoi consolarli con nulla, perché neanche la giustizia potrà mai essere sufficiente, a prescindere da quanto lunga sarà la condanna" per il marito.