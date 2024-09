video suggerito

Strangolata e messa in un frullatore dal marito: morta ex reginetta di bellezza a 38 anni I resti di 38enne Kristina Joksimovic, ex finalista di Miss Svizzera, erano stati trovati a Binningen, vicino a Basilea. Suo marito 41enne si è difeso, ammettendo di averla uccisa per legittima difesa dopo essere stato minacciato con un coltello dalla donna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

875 CONDIVISIONI condividi chiudi

Strangolata e poi fatta a pezzi prima di essere letteralmente triturata dal marito. Una fine assolutamente sconcertante quella che il marito della 38enne Kristina Joksimovic ha riservato all'ex finalista di Miss Svizzera, i cui resti sono stati trovati lo scorso febbraio a Binningen, vicino a Basilea.

Il 41enne (la cui identità non è stata rivelata) oggi si è visto respingere la propria richiesta di rilascio dalla Corte federale di Losanna dopo aver ammesso di aver ucciso la moglie. Stando a quanto trapelato dalle indagini in corso, ci sono "chiare indicazioni di disturbi mentali" alla base della vicenda.

L'uomo aveva sostenuto di averla uccisa per legittima difesa dopo essere stato minacciato con un coltello. Poi ha ammesso di aver smembrato l'ex modella, con la quale ha avuto due figli, "in preda al panico". L'autopsia ha rivelato che la vittima sarebbe stata strangolata, prima di essere fatta a pezzi con "un seghetto alternativo, un coltello e delle cesoie da giardino", ha riferito il quotidiano locale Blick. Le parti del corpo sono state poi "tritate con un frullatore a immersione e sciolte in una soluzione chimica".

Thomas, cittadino svizzero, è stato arrestato a distanza di 24 ore dal ritrovamento dei resti della moglie. Stando al rapporto medico-forense, la versione del 41enne "contraddice anche la sua descrizione di autodifesa", secondo il quotidiano svizzero FM1 Today.

La coppia, sposata dal 2017, viveva in una "spaziosa casa bifamiliare" in una zona benestante di Basilea, ha riferito un amico a 20 Minuten, ammettendo che la loro relazione era "in crisi da mesi".

Kristina, originaria di Binningen ma con genitori serbi, aveva vinto il concorso di Miss Svizzera nord-occidentale nel 2003 ed è stata finalista nel concorso di Miss Svizzera del 2008. Avrebbe lasciato la carriera di modella per diventare coach per indossatrici. Tra le altre cose, ha addestrato le candidate di Miss Svizzera a seguire le proprie orme. "È terribile. Sono davvero scioccata. Penso alle sue due figlie. Era una donna così bella e di buon cuore", ha detto l'ex Miss Svizzera Christa Rigozzi a 20 Minuten.

Gli investigatori hanno detto che Thomas ha mostrato una "predisposizione criminale notevolmente alta" dal proprio profilo psicologico. Hanno citato una ‘mancanza di empatia e un notevole sangue freddo dopo l'omicidio della moglie' e nei suoi tentativi di coprire il crimine, aggiungendo che l'imputato aveva "tratti sadico-sociopatici".