Uccide una donna a coltellate e posta su Facebook il video di lei agonizzante: arrestato 39enne In California (USA) un uomo di 39 anni Mark Mechikoff, con vari precedenti penali, è stato arrestato dopo aver ucciso una donna di 41 anni a coltellate ed aver condiviso il video della sua agonia su Facebook: “Il contenuto del filmato è orribile”.

A cura di Ida Artiaco

Ha accoltellato a morte una donna di 41 anni e ha condiviso un video di lei agonizzante su Facebook. Shock negli Stati Uniti dove un uomo di 39 anni, Mark Mechikoff, con precedenti penali di vario tipo, è stato arrestato nella zona di San Mateo, in California, poco distante dal luogo del delitto.

I fatti risalgono a mercoledì scorso. A dare l'allarme è stata un'altra donna che ha chiamato la polizia della contea di Nye in Nevada, denunciando di aver assistito a un accoltellamento sulla piattaforma social e riferendo alle forze dell'ordine il nome dell'account social del video. Così è partita immediatamente la caccia all'uomo che si è conclusa poco dopo. Prima gli agenti sono riusciti ad arrivare all'indirizzo di Mechikoff in un grande complesso residenziale dell'area e hanno iniziato a bussare porta a porta nel tentativo di individuare la vittima e il sospettato.

Dopo tre ore di ricerca il corpo senza vita di Claribel Marie Estrella, questo il nome della vittima, è stato individuato, ma l'assassino non era sul posto. Le ricerche si sono quindi ampliate e Mechikoff è stato arrestato due ore dopo a San Jose, a circa 48 chilometri dal luogo del ritrovamento del cadavere. Aveva ancora con sé l'arma del delitto

"Anche se i motivi dell'accoltellamento sono ancora sotto indagine, sappiamo che l'uomo ha filmato gli ultimi momenti della vittima e ha postato il video su Facebook prima di scappare", ha riferito il portavoce della polizia locale, Jerami Surratt, spiegando che l'assassino e la vittima si conoscevano, anche se non è ancora chiaro che tipo di relazione avessero. "Il contenuto del video è orribile. Non solo la vittima ha perso la sua vita ma il fatto che l'assassino si sia spinto oltre e abbia postato il video è ancora peggio", ha aggiunto.

Mechikoff si trova al momento in carcere al Maguire Correctional Facility, è comparso in tribunale ma non ha fatto alcuna dichiarazione e la sua richiesta di cauzione è stata respinta. Il video dell'accoltellamento è stato rimosso. L'uomo ha dei precedenti penali: nel 2019 è stato arrestato per aver colpito una donna e averla minacciata di morte con un coltello.