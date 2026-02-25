Uccide la sorellastra in crociera e nasconde il corpo sotto al letto: 16enne accusato di omicidio

A novembre Anna Kepner, 18 anni, è stata trovata morta su una nave da crociera durante una vacanza di famiglia ai Caraibi. Ora il fratellastro 16enne è accusato di omicidio colposo. Sul caso indaga l’FBI, la ragazza sarebbe stata strangolata.

Pochi mesi fa la 18enne Anna Kepner è stata trovata morta a bordo di una nave da crociera durante una vacanza in famiglia. A fare la scoperta del corpo, occultato sotto il letto della sua cabina, era stata un'addetta alle pulizie.

Ora il fratellastro 16enne della ragazza è accusato di omicidio, secondo i documenti del tribunale ottenuti dalla CBS News.

In una denuncia, datata 20 febbraio, gli avvocati di Thomas Hudson, padre del ragazzo, hanno scritto: "Secondo quanto riportato sui social media dalla famiglia Kepner, il 3 febbraio 2026 suo figlio è stato accusato dal procuratore degli Stati Uniti nel distretto meridionale della Florida per l'omicidio di Anna Kepner".

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida e l'FBI non hanno commentato gli sviluppi del caso Kepner. Tuttavia, CBS ha appreso che è in corso un procedimento contro l'adolescente, segreto e supervisionato dal giudice federale di Miami Beth Bloom.

Il fratellastro, di cui non è stato reso noto il nome poiché minorenne, è comparso davanti al tribunale federale a Miami il 6 febbraio per un'udienza, ma poiché il caso è segreto, ai media non è stato permesso di entrare in aula. Le accuse federali contro un minore sono in genere segrete perché la legge prevede ampie tutele.

Anna Kepner, studentessa 18enne all'ultimo anno di liceo a Titusville, in Florida, era in crociera ai Caraibi con il padre, la matrigna e tre fratellastri sulla nave Carnival Horizon. Fonti delle forze dell'ordine avevano precedentemente riferito che era morta il 7 novembre. La nave era rientrata subito a Miami, il giorno successivo.

Secondo i familiari, la sera prima aveva detto loro di non sentirsi bene ed era tornata in cabina. Quando la mattina dopo non si era presentata per colazione, erano iniziate le ricerche frenetiche. L'FBI aveva iniziato a indagare sul fratellastro 16enne di Kepner per un possibile coinvolgimento nella sua morte.

Gli investigatori ritengono che Kepner sia stata strangolata durante una lite e che il sospettato potrebbe aver fatto uso di alcol. L'ex fidanzato di Kepner settimane fa aveva dichiarato ai media di non essere sorpreso che il fratellastro fosse sospettato del suo omicidio. "C'erano già dei segnali. – aveva spiegato – Lei diceva di sentirsi a disagio con lui".

L'FBI, che ha giurisdizione sul caso perché Kepner era una cittadina statunitense e il decesso è avvenuto in acque internazionali, non ha reso pubblici i nomi di nessuno dei sospettati. Poco dopo il fatto Carnival Cruise Line aveva rilasciato una dichiarazione, nella quale spiegava di star collaborando alle indagini.