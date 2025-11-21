Anna Kepner uccisa durante la crociera, sospettato il fratellastro 16enne che ha dormito accanto al cadavere

È il fratellastro di Anna Kepner, la cheerleader uccisa sulla nave da crociera Carnival Horizon mentre si trovava in vacanza con i familiari, il principale sospettato per il delitto. Il giovane, che ha circa 16 anni, ha infatti raccontato alle autorità di essersi addormentato a pochi passi dalla sorella morta: non avendola trovata nella cabina, avrebbe infatti pensato che si fosse alzata per andare nella cabina dei genitori.

Secondo quanto ricostruito dal ragazzo, la sera del 6 novembre Anna avrebbe lasciato presto la sala dove avrebbe dovuto cenare con i genitori, i fratelli di 18 e 15 anni e il fratellastro di 16. La ragazza avrebbe detto di voler tornare nella sua cabina dopo aver lamentato un leggero malessere. Da allora, non si sono più avute notizie della ragazza. Il fratello sarebbe rientrato a notte fonda, addormentandosi poco lontano dalla sorella morta che è stata poi ritrovata da un addetto alle pulizie sotto il letto della cabina nella quale alloggiava.

Ora il fratellastro 16enne è il principale sospettato per la sua morte: il più piccolo dei tre ragazzi, infatti, sarebbe uscito poco dopo cena per scattare alcune foto, mentre l'altro non ha fatto rientro nella sua stanza per tutta la sera. Il 16enne è stato legato alle indagini dagli investigatori dopo uno studio attento della sua versione dei fatti. Il ragazzo aveva infatti detto di non aver trovato la sorella nella stanza e di aver pensato che quest'ultima fosse uscita, ma Anna Kepner è stata inquadrata dalle telecamere di videosorveglianza soltanto al momento del suo rientro in camera. Dopo essersi chiusa la porta alle spalle, la ragazza non è più uscita e l'unico a fare rientro nella stanza è stato proprio il fratellastro 16enne.

L'adolescente è ora sospettato è sospettato della morte della cheerleader. Mentre le indagini proseguono, vive a casa di un parente della madre.