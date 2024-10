Uccide la figlia appena nata mettendola in una scatola, poi nascosta in una valigia: ergastolo

video suggerito

Jia Xin Teo, 22 anni, era arrivata dalla Malesia in Regno Unito per studiare alla Coventry University nel marzo 2014. Era incinta e poco dopo ha dato alla luce la propria bambina: ma la piccola è vissuta solo qualche ora…

A cura di Biagio Chiariello

Lo scorso marzo ha ucciso la sua bimba appena nata, mettendola in una scatola di cereali e poi nascondendola in una valigia subito dopo il parto. Ora Jia Xin Teo, 22 anni, è stata condannata all'ergastolo (pena detentiva minima di 17 anni) dalla Corte di Warwick. ‘Sapevi che, sigillando quel sacchetto di plastica, la tua bambina sarebbe sicuramente morta, e pensavi che, nascondendo il suo corpo in un pacchetto di cereali nel tuo bagaglio, nessuno l'avrebbe mai trovata', ha detto il giudice Justice Tipples emettendo la sentenza.

Secondo quanto ricostruito, la studentessa aveva pianificato tutto. L'omicidio è stato commesso nel suo appartamento di Coventry, il 4 marzo scorso. La giovane era arrivata nel Regno Unito dalla Malesia per studiare alla Coventry University all'inizio del 2024, quando era già incinta. Teo ha portato avanti la gravidanza regolarmente e ha poi dato alla luce la sua bambina nell'appartamento di Raglan Street: l‘ha messa in una scatola di cereali, poi in un sacchetto di plastica sigillabile e infine nella valigia. ‘Sono certa che la tua bambina era viva per oltre quattro ore prima che tu la uccidessi', ha aggiunto il giudice.

La 22enne ha ripetutamente negato di aver partorito mentre veniva sottoposto ad assistenza medica, ma, dopo un esame più approfondito, è stata costretta ad ammettere alla polizia di aver nascosto il corpo.

‘Sono certa che hai deciso di partorire da sola perché eri determinata a far sì che nessuno sapesse che eri incinta e che avevi avuto un bambino', ha aggiunto Justice Tipples. ‘Questo perché avevi deciso che ti saresti sbarazzata della tua bambina non appena fosse nata, pensando che nessuno avrebbe mai saputo nulla di quanto accaduto', ha concluso.