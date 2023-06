Ubriaco sul volo transatlantico pieno di passeggeri, pilota arrestato pochi minuti prima del decollo Il caso all’aeroporto di Edimburgo, in Scozia, dove il pilota sessantunenne è salito completamente ubriaco sull’aereo già pieno dopo le operazioni di imbarco dei passeggeri del volo diretto in Usa.

A cura di Antonio Palma

Si è presentato sull’aero in ritardo, visibilmente alterato e in preda ai fumi dell’alcol ma voleva comunque mettersi ai comandi del volo già carico di passeggeri. Per questo un pilota della compagnia Delta Airlines è stato fermato e poi arrestato dalle autorità di Edimburgo, in Scozia.

Protagonista dell’assurdo e potenzialmente pericolose episodio il pilota 61enne del volo transatlantico DL209 i partenza dall'aeroporto scozzese diretto a New York City, in Usa, cancellato infine a pochi minuti dalla partenza.

Il caso nella mattinata di venerdì scorso, intorno alle 10, quando il pilota sessantunenne è salito completamente ubriaco sull’aereo già pieno dopo le operazioni di imbarco dei passeggeri. L'aereo doveva intraprendere un viaggio di sette ore fino all'aeroporto internazionale John F. Kennedy. Il suo comportamento però non è passato inosservato e, dopo la segnalazione del resto dell’equipaggio, a bordo sono salite le autorità di polizia locale che hanno posto in stato di fermo l’uomo.

Il pilota è stato accompagnato fuori dal velivolo, un Boeing 767-300, davanti ai passeggeri e poi accusato formalmente ai sensi del Railways and Transport Safety Act del Regno Unito, una legge che impone limiti al consumo di alcol per i membri dell'equipaggio. Un portavoce di Delta Air Lines ha confermato l’episodio spiegando che uno dei suoi membri dell'equipaggio è stato preso in custodia.

“Delta sta assistendo le autorità locali con le loro indagini in corso. Il volo EDI-JFK di Delta è stato cancellato e i clienti sono stati ricollocati. Ci scusiamo per gli eventuali disagi nei confronti dei nostri passeggeri” hanno spiegato dalla compagnia assicurando che la "politica sull'alcol dell'azienda è tra le più severe del settore e non tolleriamo alcuna violazione".

"Verso le 10 di venerdì 16 giugno, un uomo di 61 anni è stato arrestato all'aeroporto di Edimburgo in relazione al Railways and Transport Safety Act 2003” ha confermato anche portavoce della polizia scozzese spiegando che il pilota è stato successivamente incriminato e comparirà a processo davanti alla Sheriff Court di Edimburgo.