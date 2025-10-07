Ubriaca in aereo, tocca il seno di una dipendente e prende per i capelli un’altra donna: arrestata 

La 31enne Cody Sierra Marie Bryne si stava per imbarcare su un volo Delta da Salt Lake City, Utah, per Portland, Oregon, quando ha cominciato a dare in escandescenze, costringendo il pilota ad intervenire. Alla fine è stata arrestata ed ora è accusata di aggressione sessuale, violenza e ubriachezza pubblica,

Un episodio inquietante è avvenuto all’aeroporto internazionale di Salt Lake City, nello Stato USA dello Utah, dove una passeggera ubriaca ha aggredito una dipendente della Delta Air Lines. La donna, identificata come Cody Sierra Marie Bryne, 31 anni, avrebbe "afferrato e torto il seno della donna mentre pronunciava minacce", secondo quanto riportato dal New York Post e dai documenti giudiziari citati da Fox 13.

I fatti sono avvenuti mercoledì scorso, mentre Bryne si stava per imbarcare su un volo Delta diretto a Portland, Oregon. La donna si sarebbe rifiutata di lasciare il corridoio dell’aereo nonostante le ripetute richieste del personale, costringendo il pilota ad intervenire. Mentre la 31enne veniva accompagnata fuori dal velivolo, avrebbe tentato di fuggire in un’area riservata, aggredendo un’altra donna afferrandola per il collo e tirandole i capelli. Successivamente, si è accanita contro la dipendente Delta, mentre pronunciava insulti e minacce verbali nei confronti del personale del tipo: “Se ti trovo da sola, tro***”.

Dopo l’accaduto, Bryne ha cercato di dirigersi verso l’uscita dell’aeroporto, tentando poi di prenotare un biglietto con un’altra compagnia aerea, ma è stata intercettata dagli agenti. La polizia ha confermato che ha resistito ai tentativi di ammanettarla finendo per costringere due ufficiali a immobilizzarla. La 31enne è stata quindi trasferita nel carcere della contea di Salt Lake, dove ora si trova in custodia in attesa delle procedure giudiziarie. È accusata di aggressione sessuale, violenza e ubriachezza pubblica, oltre al reato federale di interferenza con l’equipaggio di volo, che prevede multe fino a 37.000 dollari.

Durante l’interrogatoria dopo l'arresto, la donna ha negato di aver toccato il seno della dipendente o di aver aggredito qualcuno, ma ha ammesso di aver bevuto alcol quella mattina. Secondo i documenti del tribunale "appariva fortemente ubriaca, incapace di sostenere una conversazione coerente, emanava odore di alcol, faticava a seguire le istruzioni e necessitava di assistenza per camminare".

Delta Airlines ha risposto all’accaduto ribadendo la propria tolleranza zero verso comportamenti abusivi, disturbanti o illegali sui voli. Un portavoce della compagnia USA ha dichiarato che la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio è la priorità assoluta e che tutti gli incidenti vengono trattati con la massima serietà. La società ha inoltre inserito Bryne nella propria lista interna di divieto di volo: le sarà impedito di imbarcarsi su qualsiasi futuro volo Delta.