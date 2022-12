Turchia, esplosione in un ristorante: 7 morti. “Stavano sostituendo bombola di gas in cucina” Almeno sette persone sono morte in un’esplosione avvenuta oggi, venerdì 30 dicembre, in un ristorante di Nazilli, un città della provincia turca occidentale di Aydın.

A cura di Biagio Chiariello

Un'esplosione è avvenuta in un ristorante di Nazilli, città della Provincia di Aydın, in Turchia. Lo hanno riferito i media locali. Secondo i dati preliminari, sette persone sono morte. Il governatore Hüseyin Aksoy ha dichiarato che 7 persone hanno perso la vita nell'esplosione avvenuta in un ristorante nel distretto di Nazilli.

Aksoy ha poi riferito all'Agenzia Anadolu (AA) che dai primi risultati sarebbe emerso che l'esplosione è avvenuta mentre il personale stava sostituendo una bombola di gas vuota usata in cucina, intorno alle 15:30 (le 13.30 in Italia). Ha detto che altre quattro persone sono rimaste ferite nell'esplosione.

Le prime immagini del luogo dell'incidente mostrano ciò che resta del ristorante (che vende doner kebab), al primo piano di un edificio la cui facciata è annerita dalla deflagrazione.