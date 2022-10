Turbolenza danneggia e fa sobbalzare l’aereo: terrore per i passeggeri a bordo del volo Una turbolenza ha provocato danni a un aereo partito da Santiago del Cile, e diretto ad Assunzione in Perù: momenti di terrore anche per i passeggeri a bordo.

A cura di Chiara Ammendola

I danni all’aereo e i passeggeri a bordo

Momenti di terrore a bordo di un volo di linea della compagnia Latam Airlines quando, dopo aver incrociato una turbolenza, ha iniziato a sobbalzare. Alcuni dei passeggeri a bordo hanno ripreso la scena col proprio telefono e postato i video online una volta atterrati sani e salvi.

Per fortuna infatti, nonostante le forti turbolenze, il volo della compagnia Latam Airlines partito da Santiago de Chile e diretto ad Asuncion in Perù è atterrato senza provocare feriti a bordo. Alcuni dei passeggeri sono stati visitati una volta scesi dall'aereo perché fortemente spaventati ma nessuno ha riportato danni. Al contrario dell'aereo stesso invece che, dirottato sull'aeroporto brasiliano di Foz do Iguaçu, ha subito forti danni, come si evince da una foto pubblicata dalla stampa locale

Dalle immagini riprese da un passeggero si evince la portata delle raffiche di vento che hanno fatto ondeggiare e sobbalzare la cabina: in un video in particolare si vede l’aereo ondeggiare mentre i passeggeri urlano. Il velivolo, in pessime condizioni, è stato dirottato sull'aeroporto brasiliano di Foz do Iguaçu ed è in questo tratto che ha incontrato una nuova turbolenza che lo ha danneggiato. A bordo si trovavano 48 passeggeri che fortunatamente non hanno riportato ferite