Tuffo in famiglia è un incubo, squalo attacca bimbo di 8 anni davanti a padre e sorella: operato d’urgenza

Un bambino di 8 anni è rimasto ferito gravemente e ha avuto bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza alla gamba dopo essere stato attaccato da uno squalo che lo ha morso agli arti inferiori mentre faceva snorkeling con il padre e la sorellina di due anni più grande al largo della Florida, in Usa. L'incidente lunedì scorso nelle acque delle Florida Keys, una striscia di isole tropicali al largo della punta meridionale dello stato americano, dove la famiglia stava nuotando insieme.

Secondo quanto accertato finora, ad attaccare il bambino sarebbe stato uno squalo pinna nera che si sarebbe avventato improvvisamente sul minore mordendolo violentemente alla gamba. Proprio la presenza dei familiari ha evitato la tragedia e messo in fuga l'animale. Fondamentale per salvare il piccolo e l'arto inferiore è stato l'intervento immediato del padre che ha applicato un laccio emostatico improvvisato alla gamba del figlio per fermare l'emorragia, e l'assistenza della sorellina di 10 anni.

"La ferita iniziale inflitta dallo squalo era grave, ma grazie all'aiuto di diverse persone, è stata contenuta" ha spiegato la famiglia, aggiungendo: "La sorella di 10 anni ha avuto un ruolo determinante nel salvataggio del fratello ed entrambi i suoi genitori sono immensamente orgogliosi della forza di carattere e della compostezza che ha dimostrato sotto pressione". La piccola infatti ha aiutato il padre a medicare e sostenere il fratellino prima dell'arrivo di un'altra imbarcazione condotta da un sub 33enne che ha assistito la famiglia fino al trasporto del ferito a riva.

Nella chiamata al numero di emergenza si sente proprio la bimba che aiuta il padre a medicare la gamba del fratello per fermare l'emorragia. I soccorritori hanno atteso la famiglia al porto turistico e hanno trasportato il bimbo in elicottero all'ospedale di Miami. Il minore quindi è stato operato d'urgenza dai medici che gli hanno salvato la gamba.

"Ora si sta riprendendo bene dall'intervento e sta recuperando forza giorno dopo giorno. È di buon umore. La nostra speranza è che possa tornare presto a godersi la sua passione per l'oceano e la vita marina con la sorella maggiore", ha dichiarato la famiglia.