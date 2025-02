Trump punta gli occhi sull’Ucraina: “Aiuti a Zelensky in cambio di terre rare”

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Dopo il momentaneo ripensamento sui dazi imposti al Messico e l’annuncio di possibili negoziati con la Cina nelle prossime 24 ore, il presidente degli Stati Uniti sposta l'attenzione sulle questioni geopolitiche. "Stiamo cercando di trovare un accordo con l'Ucraina in base al quale loro porterebbero in garanzia le loro terre rare e altre cose in cambio di ciò che noi diamo loro" ha detto Donald Trump direttamente dallo Studio Ovale della Casa Bianca.

Il tycoon ha anche firmato un ordine esecutivo con cui nomina Keith Kellogg inviato speciale della propria amministrazione per l'Ucraina per evidenziare i “progressi con Russia e Ucraina. Vediamo che cosa succede, ma dobbiamo fermare questa guerra ridicola" conclude Trump.

Intanto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky si è detto disponibile a negoziati di pace che coinvolgano Ucraina, Russia, Stati Uniti e Unione Europea. In un’intervista all’Associated Press (AP), ha sottolineato la necessità di avviare un dialogo con Mosca dopo i recenti confronti con il presidente statunitense.

Le reazioni dei leader europei restano discordanti: mentre alcuni spingono per una risposta militare più decisa, altri continuano a sostenere la via diplomatica, sottolinea l’AP.

Nel frattempo, Vladimir Putin ha elogiato Donald Trump durante un'intervista alla televisione di Stato russa. Il leader del Cremlino ha affermato che il presidente americano ristabilirà rapidamente l’ordine tra le élite europee, le quali, a suo dire, finiranno per allinearsi senza resistenze.

“Trump, con il suo carattere e la sua determinazione, riporterà l’ordine molto rapidamente. Presto tutti si inchineranno e lo seguiranno senza esitazione,” ha dichiarato al giornalista Pavel Zarubin.