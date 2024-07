Trump al primo comizio dopo l’attentato: “Dicono che sono estremista, ho preso pallottola per la democrazia”

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Dopo l'attentato avvenuto il 13 luglio scorso durante un comizio elettorale, Donald Trump torna sul palco repubblicano. "Vogliono farmi sembrare estremista – ha affermato – quando invece ho preso una pallottola per la democrazia". Trump è tornato a parlare di quanto accaduto a Butler, Pennsylvania, dopo la convention repubblicana che lo ha incoronato prossimo candidato per la Casa Bianca contro Biden. "Non avrei dovuto essere qui – ha continuato Trump davanti ai suoi elettori -. Avevo Dio accanto a me".

Trump si è presentato al comizio senza il grande cerotto bianco sull'orecchio che lo ha accompagnato negli ultimi giorni dopo l'attentato. Durante il comizio post-aggressione, Trump ha raccontato della lettera ricevuta dal presidente cinese Xi Jinping dopo gli spari. "Una bella lettera" ha detto, spiegando di aver ricevuto messaggi anche da altri leader mondiali. Poi ha parlato di Vladimir Putin, definendolo "intelligente e tenace, un leader che ama il proprio Paese".

"Xi è brillante – ha affermato -. Controlla 1,4 miliardi di persone con il pugno di ferro". A introdurre Trump sul palco è stato il senatore dell'Ohio JD Vance, il suo vicepresidente in caso di elezione. "L'ho scelto perché è dalla parte dei lavoratori e degli operai, sarà un fantastico vicepresidente" ha sottolineato prima di lanciarsi in un discorso da oltre 100 minuti contro Joe Biden. "Ha un basso quoziente intellettivo pari a 70, è il leader peggiore della storia, un incapace". Non ha salvato neppure Kamala Harris, contro il quale ha alzato nuovamente i toni prevedendo la sua scesa in campo al posto di Biden. "È pazza, ma non come Nancy Pelosi".

"A me piacerebbe correre con la governatrice Gretchen Whitmer, ma i democratici non sanno neppure chi sia il loro candidato" ha ironizzato ancora Trump riferendosi alle tensioni nel partito e alle continue richieste a Biden da parte di elettori e finanziatori di ritirarsi dalla campagna elettorale.