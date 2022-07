Trovato in Angola il diamante rosa più grande degli ultimi 300 anni Lula Rosa pesa 34 grammi ed è il diamante rosa più grande mai trovato negli ultimi 300 anni: ancora impossibile stabilire il suo valore economico.

A cura di Davide Falcioni

Si chiama "Lula Rose", pesa 34 grammi e per gli esperti di pietre preziose la sua scoperta ha un'importanza storica: si tratta infatti del diamante rosa più grande trovato negli ultimi 300 anni.

La pietra, da ben 170 carati, è stata scoperta nella miniera di Lulo, nel nord-est dell'Angola, località nota per la quantità di minerali preziosi che ospita. La Lucapa Diamond Company, l'azienda che ha effettuato il ritrovamento, ha affermato che è tra i più grandi diamanti rosa mai scoperti in assoluto e probabilmente il più grande degli ultimi tre secoli.

La storica scoperta del diamante, di Tipo IIa, una delle forme più pure e rare di pietre naturali, è stata accolta con giubilo anche dallo stesso governo angolano, che è partner della gestione mineraria. Diamantino Azevedo, ministro delle risorse minerarie dell'Angola, ha infatti commentato entusiasta: "Questo record, grazie allo spettacolare diamante rosa recuperato a Lulo, continua a mostrare quanto l'Angola sia un attore importante sulla scena mondiale dei materiali preziosi".

Fin da subito si è tentato di stabilire quale potrebbe essere il valore economico del diamante, che sarà presto venduto tramite una gara internazionale, molto probabilmente ad un prezzo sbalorditivo. Infatti, sebbene i diamanti come il "The Lulo Rose" debbano essere tagliati e lucidati per far si che raggiungano il loro valore finale, in un processo che spesso può causare anche il 50% di perdita del suo peso, diamanti rosa simili sono stati in passato venduti a prezzi da record. Nel 2017, ad esempio, Pink Star venne battuto a un'asta di Hong Kong per 71,2 milioni di dollari.

I diamanti rosa sono estremamente rari, ma gli stessi attributi fisici che rendono le pietre rare le rendono anche molto resistenti e non facili da modellare. Il più grande diamante grezzo di qualsiasi colore mai scovato è il diamante Cullinan, trovato in Sud Africa nel 1905. Con un peso di 3.107 carati – più di mezzo chilogrammo – è stato tagliato in 105 pietre diverse.