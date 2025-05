Trovati i cadaveri di cinque sciatori sulle Alpi Svizzere: in corso l’identificazione, aperta un’inchiesta

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Air Zermatt – immagine di repertorio.

Sono stati ritrovati sul ghiacciaio Adler, vicino a Zermatt, sulle Alpi Svizzere, i corpi di cinque sciatori. Il ritrovamento è avvenuto dopo una segnalazione di due escursionisti. A riportare la notizia è la Radio Television Suisse (Rts).

L'emittente precisa che l'allerta è scattata dopo che due persone impegnate nella scalata del monte Rimpfischhorn hanno avvisato i soccorsi. La segnalazione era arrivata ieri, sabato 25 maggio, intorno alle 16.30.

Le due persone avevano raccontato di aver notato degli sci abbandonati poco prima della vetta e di non aver incontrato lungo il percorso i proprietari.

Secondo quanto ha fatto sapere la polizia cantonale della regione di Zermatt (Vs), subito dopo aver ricevuto la segnalazione erano stati predisposti un sorvolo della zona e del Rimpfischhorn (a circa 4mila metri di altitudine) e una ricerca a terra.

Un soccorritore, un medico d'urgenza e due soccorritori specializzati dell'Ocvs (Organizzazione cantonale vallesana di soccorso) erano immediatamente saliti a bordo di un elicottero Air Zermatt. Le ricerche hanno portato al rapido ritrovamento dei cinque corpi sul ghiacciaio dell'Adler.

Secondo quanto riporta Rts, tre dei cinque corpi sono stati rinvenuti su un cono di valanga, distanti circa 500 metri dal luogo dove sono stati rinvenuti gli sci (pare fossero stati lasciati dove solitamente si trova un deposito).

Gli altri due cadaveri si trovavano circa 200 metri più in alto, in una piccola area innevata. Il medico giunto sul luogo del ritrovamento non ha potuto fare altro che constatare il decesso delle cinque vittime. Per loro non c'è stato nulla da fare.

A quanto si apprende da un comunicato della polizia vallesana, l'identificazione formale delle vittime è ancora in corso. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per accertare le circostanze esatte dell'incidente.