Trovati due cadaveri nel vano carrello di un aereo JetBlue: macabra scoperta dopo l'atterraggio in Florida I cadaveri di due persone sono stati scoperti nel vano carrello di un aereo JetBlue dopo il suo atterraggio all'aeroporto di Fort Lauderdale, in Florida: indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Macabra scoperta a bordo di un aereo JetBlue dopo il suo atterraggio all'aeroporto di Fort Lauderdale, in Florida: i cadaveri di due persone sono stati scoperti nel vano carrello. Lo ha comunicato la stessa compagnia aerea in un comunicato, come scrivono la Abc online e la CNN.

I corpi, che non sono ancora stati identificati, sono stati scoperti ieri sera durante una "ispezione di manutenzione post-volo di routine" all'aeroporto internazionale di Fort Lauderdale–Hollywood, ha detto la compagnia aerea. L'aereo era partito da New York City ed è arrivato in Florida alle 23:10 di lunedì, ora locale, secondo il sito web di tracciamento dei voli FlightAware.

"Al momento, l'identità degli individui e le circostanze relative al modo in cui hanno avuto accesso all'aereo rimangono sotto inchiesta", si legge nel comunicato di JetBlue. "Questa è una situazione straziante e ci impegniamo a lavorare a stretto contatto con le autorità per supportare i loro sforzi per capire come ciò sia accaduto", ha aggiunto.

La scoperta dei due cadaveri arriva due settimane dopo che un corpo è stato trovato nel vano carrello di un volo della United Airlines da Chicago a Maui. Circa l'80% delle persone che tentano di volare nel vano ruote o in un altro vano esterno di un aereo muore, secondo un rapporto della FAA del 2011.