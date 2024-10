Trova uno scorpione nel pacco di Schein: “Pensavo fosse un giocattolo, poi si è mosso”

video suggerito

A cura di Giovanni Turi

Uno scorpione vivo dentro il pacco inviato da Shein. È la scoperta inquietante di una studentessa 18enne al momento dell'apertura della confezione che conteneva gli stivali freschi di ordine. Urla, paura, la richiesta di aiuto ai coinquilini, diventate virali nel video haul girato dalla giovane per i social. Mentre l'azienda ha aperto un'indagine sul caso.

Succede a Bristol, in Inghilterra. Sofia Alonso Mossinger, studentessa di ingegneria elettrica ed elettronica all'Università della città inglese, ha iniziato a immortalare l'arrivo e lo sfoggio dei capi acquistati sulla piattaforma di fast-fashion cinese. "Pensavo fosse un giocattolo. Ho aperto la cerniera, ma poi si è mosso", racconta. Da lì le grida di spavento che hanno fatto accorrere nella sua stanza i coinquilini, tutti studenti dell'Università di Bristol.

Intuito che si trattava di uno scorpione vivo, la ragazza ha subito richiuso il pacco, portandolo fuori dalla sua stanza. "Pensavo di star sognando – testimonia -. Sono una persona che non soffre di aracnofobia, ma trovarsi uno scorpione a caso in camera mi ha spaventato".

In un primo momento, l'ansia ha preso il sopravvento. "Dobbiamo ucciderlo!", ha urlato Mossinger. I coinquilini, tuttavia, l'hanno tranquillizzata, suggerendo che fosse più saggio raccoglierlo e chiuderlo dentro un contenitore di plastica. A quel punto, nel mezzo del nervosismo generale poiché nessuno sapeva quanto fosse velenoso, uno di loro che studia zoologia ha preso le pinze da cucina e ha messo l'antropode nel contenitore, rifocillato di acqua.

Gli studenti hanno così chiamato il National Centre for Reptile Welfare che, nel giro di un paio di ore, ha inviato un operatore per rilevare l'animale. Si è scoperto che si trattava di uno scorpione cinese della specie Olivierus matensii, molto diffuso nelle regioni asiatiche.

Secondo un rappresentante del centro, Chris Newman, queste segnalazioni di animali intrusi dentro i pacchi di spedizione sono piuttosto frequenti. E che, in questo caso, lo scorpione non era dotato di pungiglione, ma una sua puntura sarebbe "pericolosa, ma un adulto medio avrebbe avuto soltanto una brutta giornata".

Da parte sua, nelle vesti di azienda responsabile della spedizione, Shein ha dichiarato di aver avviato un'indagine sul caso, oltre a essersi messa in contatto con Mossinger per chiarire e risolvere l'accaduto. Stando a una dichiarazione ufficiale, "i nostri team hanno controllato il processo di imballaggio della spedizione e hanno effettuato un'ispezione della merce in magazzino, confermando che tutti i processi operativi standard sono stati rispettati".