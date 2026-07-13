Trova cadavere in valigia mentre è a caccia di orsacchiotti con i nipoti al parco: due arresti nel Kent

La donna ha notato la grossa valigia circondata da mosche mentre era impegnata coi nipotini per un progetto di raccolta fondi per l’asilo nido locale. La polizia ha identificato il cadavere di un uomo e ha arrestato due persone.

Una caccia agli orsacchiotti al parco con i bimbi per un progetto di raccolta fondi per l’asilo nido locale si è trasformato in una scena da incubo per una donna britannica del Kent, in Inghilterra. Mentre si aggirava per il parco con i minori, infatti si sono imbattuti in una valigia con all’interno il cadavere di un uomo, vittima di un omicidio. La terribile scoperta venerdì scorso in una zona più isolata del Borstal Recreation Ground di Rochester, un parco giochi con Altalene e giochini per i piccoli dove diverse famiglie stavano partecipando all’evento.

"Ho visto la valigia prima della polizia. Ero con mia nipote e mio nipote e mi sono subito preoccupata di evitare che potessero vedere” ha racconto la donna al quotidiano KentOnline. “Quello che ho visto era una valigia ricoperta da centinaia di mosche. In realtà, prima ho sentito il loro ronzio. Ho notato che era una valigia grande” ha raccontato la donna sotto anonimato.

Poco dopo l'allarme che ha portato sul posto numerose forze di polizia con reparti della scientifica e mezzi che hanno isolato l’area. Gli agenti poco dopo hanno identificato nella valigia il cadavere di un uomo collegandolo a una sparizione avvenuta la sera precedente a Kingfisher Court. La sera di giovedì infatti gli agenti erano stati chiamati a intervenire in un condominio della zona per una persona in pericolo ma, quando sono arrivati sul posto, poco prima delle ore 23:00, in casa non c’era nessuno.

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La perquisizione nell’abitazione ha portato gli agenti a credere che qualcuno fosse stato aggredito e in pericolo, quindi è stata avviata un'indagine che il giorno dopo però ha avuto un risvolto tragico col rinvenimento dell’uomo nella valigia. Venerdì gli agenti hanno infine arrestato due persone: un 32enne accusato di omicidio e occultamento di cadavere e un 27enne di complicità nel trasporto del cadavere in valigia. La polizia metropolitana ha dichiarato che la vittima e i due uomini accusati si conoscevano e un terzo uomo è accusato di favoreggiamento e che si tratta di un caso isolato.