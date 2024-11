video suggerito

Treno travolge un’auto in un passaggio a livello: morti due operai di 37 e 40 anni in Spagna Due persone sono morte in Spagna in un incidente che ha coinvolto un treno e un’auto, avvenuto in provincia di Palencia, in Castiglia-Leon. Le vittime, due operai di 37 e 40 anni, erano a bordo della macchina. Illesi i 92 passeggeri del convoglio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Due persone sono morte in Spagna in un incidente che ha coinvolto stamane un treno e un'auto, avvenuto in provincia di Palencia, in Castiglia-Leon. A riferire il bilancio sono stati i servizi d'emergenza locali. Entrambe le vittime erano a bordo della macchina, hanno aggiunto.

L'incidente è avvenuto alle 9.56, al chilometro 304,180 della ferrovia, all'incrocio con la strada Monzón-Husillos, in un passaggio a livello provvisorio attraversato dai lavori dell'AVE (Alta Velocità España), come riporta l'agenzia Efe.

Stando a una prima ricostruzione riportata dai quotidiani esteri, il treno del servizio Alvia numero 04273 era partito nella mattinata di oggi, martedì 26 novembre, da Madrid ed era diretto a Santander.

Il veicolo è stato travolto dal convoglio ferroviario all'altezza del passaggio a livello senza barriere, situato nel comune di Husillos. I due morti, secondo quanto riferito ancora dall'agenzia Efe, erano lavoratori nel cantiere per la costruzione della linea ad Alta Velocità che si trova in quel punto.

Sebbene inizialmente si pensava che ci fossero più vittime, alla fine è stato escluso che una terza persona fosse presente a bordo del veicolo. Il bilancio definitivo dell'incidente è quindi di due uomini: uno di nazionalità portoghese, di 37 anni, e un altro indiano di 40.

Il treno coinvolto nello scontro, un interregionale veloce del servizio Alvia, aveva a bordo 92 passeggeri.Nessuno è rimasta ferita. Subito dopo l'incidente i treni sulla linea Palencia-Santander sono stati temporaneamente sospesi, con servizi di autobus organizzati a Palencia e Osorno per il trasporto dei passeggeri.

Sul posto si sono attivati Vigili del fuoco, sanitari e Guardia Civil per il recupero dei corpi e per eseguire i rilievi necessari a fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'incidente ferroviario.