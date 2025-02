Treno travolge Suv fermo sui binari: l’autista si salva in extremis pochi secondi prima dell’impatto L’incidente è stato ripreso dalla telecamera a bordo del treno e da un’altra posizionata sopra al passaggio a livello. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

Brutta disavventura a Layton, negli Stati Uniti, per il proprietario di un SUV che la scorsa settimana è stato colpito da un treno passeggeri della Utah Transit Authority (UTA). Il conducente, fortunatamente, è riuscito a mettersi in salvo pochi istanti prima dell’impatto, come riportato da Fox News. Un video dell’accaduto, ripreso sia dalla cabina del treno che dalle telecamere di sicurezza, sta facendo il giro dei social media.

Il filmato, catturato dalla locomotiva, mostra il treno procedere a velocità sostenuta verso un passaggio a livello. Il clacson risuona insistente mentre un SUV bianco blocca parzialmente la via ferrata. Nonostante i tentativi di frenata, il convoglio non riesce a evitare la collisione, distruggendo la vettura.

Le riprese delle telecamere di sicurezza rivelano un’altra angolazione della scena. Il SUV, avvicinandosi al passaggio a livello, viene spinto da un pickup bianco che lo segue, costringendolo a superare la sbarra ormai abbassata e le luci rosse lampeggianti. Il conducente frena bruscamente, fermandosi con le ruote posteriori incastrate tra le rotaie. Tenta una manovra disperata, mette il veicolo in retromarcia e colpisce la sbarra bloccando parzialmente i binari con le ruote anteriori.

In un ultimo tentativo di liberare i binari, il conducente continua a fare retromarcia, sollevando temporaneamente la sbarra. Tuttavia, resosi conto dell’imminente pericolo, abbandona il veicolo e si allontana rapidamente. Pochi secondi dopo, il treno travolge il SUV, scaraventandolo contro la sbarra e distruggendone la parte anteriore.