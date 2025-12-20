Treno ad alta velocità investe e uccide 7 elefanti in India, c’era anche un cucciolo

Un treno è deragliato in India, nello stato dell’Assam, dopo aver investito sette elefanti, uccidendoli. Nessun passeggero è morto.

Un treno che viaggiava ad alta velocità si è scontrato contro sette elefanti asiatici, uccidendoli. L'incidente è avvenuto sabato in India, nello stato nordorientale di Assam. Il treno Rajdhani Express aveva a bordo 650 persone e viaggiava dallo stato di Mizoram, al confine con il Myanmar, alla capitale nazionale Nuova Delhi.

Durante lo scontro con gli animali le carrozze sono uscite dai binari deragliando, ma non sono state registrate vittime tra le persone. Sorte diversa è toccata invece agli elefanti: 7 sono morti a causa dell'impatto, tra cui un cucciolo.

Secondo le dichiarazioni rilasciate dal portavoce delle ferrovie indiane, il macchinista alla guida del treno aveva individuato il gruppo composto da circa un centinaio di elefanti che attraversava i binari e aveva azionato il freno di emergenza. Nonostante gli sforzi, però, la collisione è stata inevitabile e alcuni animali sono comunque stati colpiti.

Un esemplare adulto di elefante asiatico (Elephas maximus), la specie diffusa in India, può raggiungere un'altezza di circa 3 metri e un peso di 5 tonnellate, e l'impatto contro decine di animali di questa stazza si è rivelato devastante.

Cinque carrozze sono uscite dai binari finendo nell'area boschiva presente nell'Assam. Circa 200 persone che si trovavano a bordo sono stati trasferiti su un treno diverso a Guwahati, mentre i passeggeri delle carrozze che non sono deragliate hanno ripreso il loro viaggio verso Nuova Delhi.

Anche se la società delle ferrovie ha dichiarato che i binari non tagliano un corridoio ecologico frequentato dagli elefanti, la loro presenza resta comunque molto diffusa nella regione. L'India ospita da sola circa il 60% della popolazione di elefante indiano e in Assam c'è la concentrazione maggiore con circa 7.000 esemplari.

Incidenti come questo non sono quindi così rari: dal 2020, almeno una dozzina di elefanti sono stati uccisi dai treni ad alta velocità in tutto lo Stato, un numero in crescita. Questo dipende in larga parte dall'espansione dell'uomo su territori che prima erano sotto il dominio esclusivo degli animali, e dalle abitudini della specie. Gli elefanti vivono in società matriarcali complesse formate da decine di membri e si spostano insieme in cerca di nuove risorse.