Tre ondate di Covid in un inverno: lo scenario che spaventa i virologi cinesi Secondo alcuni esperti cinesi, il Paese affronterà nel corso della stagione invernale tre ondate di Covid, legate alla fine delle restrizioni e della politica Zero Covid, al Capodanno e al ritorno dalle ferie.

Non una, ma tre ondate di Covid durante la stagione invernale. È questa la previsione (da incubo) degli esperti della Cina, alle prese con uno degli aumenti più significativi di infezioni dall'inizio della pandemia, e legata a tre eventi che porteranno ad un ulteriore incremento dei casi: la revoca delle restrizioni, le vacanze per il Capodanno cinese e al ritorno al lavoro dopo le ferie.

Come riporta la BBC, l'epidemiologo Wu Zunyou ha spiegato nel corso di una conferenza tenutasi sabato che l'attuale picco di contagi durerà fino a metà gennaio, mentre la seconda ondata verrebbe innescata dai viaggi di massa a partire dal 21 gennaio durante le celebrazioni del capodanno lunare che durano una settimana. In questo periodo, solitamente, milioni di persone viaggiano per trascorrere le vacanze con la famiglia. La terza ondata è invece prevista da fine febbraio a metà marzo, quando le persone torneranno al lavoro dopo le vacanze.

Una buona notizia arriva dal fronte delle vaccinazioni: dopo l'addio alla strategia Zero Covid e l'invito a vaccinarsi, soprattutto ai soggetti fragili e agli over 65, pare che i casi gravi siano in diminuzione. Nel complesso, la Cina afferma che oltre il 90% della sua popolazione è stata completamente vaccinata, ma meno della metà delle persone di età pari o superiore a 80 anni, quindi a maggior rischio di sviluppare la malattia grave, ha ricevuto tre dosi di vaccino.

Tuttavia, sottolinea l'emittente inglese, non si ha idea di quanto sia imponente l'ondata in corso in quanto si tratta in ogni caso di numeri sottostimati, dal momento che le autorità hanno deciso di non contare più nel bollettino ufficiale gli asintomatici.

Le parole del dottor Wu Zunyou arrivano dopo che un istituto di ricerca con sede negli Stati Uniti ha riferito all'inizio di questa settimana che la Cina potrebbe vedere oltre un milione di persone morire di Covid nel 2023 a seguito dell'esplosione di casi come mai si era verificata negli ultimi 3 anni.

Il governo non ha ufficialmente segnalato alcun decesso di Covid dal 7 dicembre, quando le restrizioni sono state revocate a seguito delle proteste di massa contro la politica di tolleranza zero nei confronti del virus. Tuttavia, ci sono segnalazioni di morti legate al Covid a Pechino.

Gli ospedali nella Capitale e in altre città stanno lottando per far fronte a un aumento dei ricoveri, con i medici costretti a lavorare anche se positivi per carenza di personale. Nel frattempo, anche Shanghai corre ai ripari: ha ordinato alla maggior parte delle sue scuole di far seguire agli studenti le lezioni online mentre i casi aumentano.