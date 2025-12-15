Esteri
Tragedia sfiorata nei cieli: volo JetBlue a un passo dalla collisione con un aereo militare USA nei Caraibi

Un volo JetBlue diretto a New York ha interrotto la salita dopo il decollo da Curaçao per evitare un possibile scontro con un aereo cisterna dell’US Air Force privo di transponder.
A cura di Davide Falcioni
Tragedia sfiorata venerdì scorso nei cieli dei Caraibi. Un aereo di linea della compagnia statunitense JetBlue ha dovuto interrompere la fase di salita subito dopo il decollo da Curaçao per evitare un potenziale incidente con un velivolo militare americano impegnato in operazioni di rifornimento in volo. L’episodio è ora all’attenzione delle autorità federali statunitensi.

Secondo quanto emerge dalle comunicazioni con il controllo del traffico aereo, il pilota del volo JetBlue 1112 – diretto a New York, aeroporto JFK – ha segnalato di aver incrociato improvvisamente un aereo cisterna dell’US Air Force alla stessa quota. Il comandante ha riferito che il velivolo militare avrebbe attraversato direttamente la rotta del jet commerciale, costringendo l’equipaggio a bloccare l’ascesa per evitare una collisione.

Dalle registrazioni audio si sente il pilota lamentare l’assenza del segnale del transponder sull’aereo militare, uno strumento fondamentale per l’identificazione e la sicurezza del traffico aereo. Il controllore di volo, sempre secondo l’audio, avrebbe confermato la gravità della situazione, parlando di una presenza anomala di velivoli non identificati nello spazio aereo dell’area.

Il volo era partito da Curaçao, isola caraibica al largo delle coste venezuelane. Dopo l’incrocio ravvicinato, il pilota ha indicato che l’aereo dell’Aeronautica statunitense avrebbe proseguito in direzione dello spazio aereo del Venezuela.

L’episodio si inserisce in un contesto geopolitico delicato. Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti hanno intensificato le operazioni militari e di sorveglianza nei Caraibi, ufficialmente per contrastare il traffico di droga, ma anche come parte di una più ampia strategia di pressione nei confronti del governo di Caracas.

JetBlue ha confermato di aver segnalato l’accaduto alle autorità competenti. "Collaboreremo pienamente con qualsiasi indagine", ha fatto sapere il portavoce della compagnia, sottolineando come l’equipaggio abbia seguito le procedure previste e abbia agito tempestivamente per garantire la sicurezza del volo.

Il Pentagono ha rinviato ogni commento all’US Air Force, che al momento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Intanto, la Federal Aviation Administration aveva già avvertito il mese scorso i vettori statunitensi di prestare particolare attenzione nelle operazioni in prossimità dello spazio aereo venezuelano, citando un deterioramento delle condizioni di sicurezza e un aumento delle attività militari nella regione.

Esteri
